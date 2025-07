Venäjän valtion media: Ketään Ukrainassa ei saa jättää eloon

Venäjän valtiollisen uutistoimisto RIA Novostin julkaisu herättää huomiota. Kirjoituksen otsikko kuuluu synkästi: ”Ei ole muita vaihtoehtoja: ketään Ukrainassa ei saa jättää eloon”. Kirjoituksen on nostanut esiin X:ssä esimerkiksi menestyskirjailija Sofi Oksanen.

Eturivin venäläismedia on sulkenut pääsyn sivuilleen länsimaisista IP-osoitteista. Teksti löytyy kuitenkin kokonaisuudessaan esimerkiksi tämän linkin takaa.

Politiikan kommentaattori Kirill Strelnikovin laatimassa kirjoituksessa seuraillaan Moskovan sotapropagandan tyypillistä tarinaa. Strelnikov maalaa kuvan tilanteesta, jossa Ukrainan asevoimia suitsutetaan lännen keskustelussa ylivertaiseksi, vaikka ukrainalaiset ovat hänen mukaansa rintamalla hätää kärsimässä.

Strelnikov pilkkaa Ukrainaa kehuvia läntisten sotakommentaattorien ja muiden asiantuntijoiden kommentteja ja sanoo heidän elävän rinnakkaistodellisuudessa. Tästä osoituksena tarjoillaan viittausta Yhdysvaltain Foreign Military Studies Officen raporttiin, jossa analysoidaan Venäjän sodankäyntiä Ukrainassa.

– Amerikkalaisille komentajille opetetaan tässä satojen sivujen mittaisessa oppaassa, kuinka käydä tehokkaasti modernia sotaa meidän [venäläisten] kokemuksiimme perustuen, kirjoittaja väittää.

Hänen mukaansa amerikkalaiset ovat ottaneet opiksi venäläisten soveltamista taktiikoista, ja tämä kumoaa arviot Venäjän armeijan heikosta suoriutumisesta Ukrainassa.

Raportti löytyy tämän linkin takaa. Sen tarkoituksena ei ole toimia oppaana siitä, miten amerikkalaiset voisivat taistella Venäjän opein vaan yksinkertaisesti analysoida sodan perusteella, miten Venäjä taistelee. Raportin esipuheessa todetaan, että tarkoituksena opettaa amerikkalaisia sotilasjohtajia ymmärtämään paremmin ”mahdollista vihollista”.

Raportissa muun muassa huomautetaan, että venäläisten oppiminen ja sopeutuminen sodan aikana on edennyt usein hitaammin kuin voisi odottaa. Monet venäläisten kehittämät ratkaisut sodassa havaittuihin ongelmiin näyttävät myös raportin mukaan amerikkalaisittain arvioituna järjenvastaisilta ja mahdottomilta ymmärtää.

Amerikkalaisanalyysissä myös annetaan kylmää kyytiä Moskovan joukoille esimerkiksi aliupseeriston kyvyttömyydestä ja venäläisten taistelutahtoa ja valmiutta syövästä surkeasta koulutuksesta. Yksi kokonainen luku on omistettu aiheelle ”korruptio heikentää kaikkea”.

Strelnikov jatkaa kirjoituksessaan Venäjän sotapropagandan keskeisellä tarinalla. Hänen mukaansa lännen ”valkoiset herrat” kohtelevat ukrainalaisia kuin ”kiitollisia villejä”, joista monet ovat valmiita kuolemaan vain sen tähden, että heitä kehutaan lännessä maailman parhaaksi armeijaksi. Todellisuudessa kyse on propagandistin mukaan Ukrainan käytöstä länsimaisten asetuottajien testilaboratoriona.

Siitä, että ukrainalaiset puolustavat maataan ja että sota alkoi Venäjän provosoimattomasta suurhyökkäyksestä ei sanota sanaakaan.

– Kaikki määräajat valaistumiselle on jo ylitetty emmekä me tule enää vaatimaan keneltäkään mitään tai suostuttelemaan ketään mihinkään. Jos ihmiset ovat tietoisesti ja mielellään valmiita kuolemaan isäntiensä puolesta, se olkoon heidän valintansa, Strelnikov kirjoittaa.

Today’s piece in #Russia’s main news media RIA Novosti:

“There is only one option: nobody in #Ukraine should remain alive.”

(1/2) #Venäjä pic.twitter.com/AJBtf1fFZ5

— Sofi Oksanen (@SofiOksanen) July 30, 2025