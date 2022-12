Venäläisellä TV-kanavalla väitetään saksalaisten pommittaneen itsensä toisessa maailmansodassa

Venäjän valtiollisen televisiokanava Rossija 1:n keskusteluohjelman osallistujat eivät tienneet, kuka kukisti natsi-Saksan toisessa maailmansodassa.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko on julkaissut pätkän ohjelmasta käydystä keskustelusta Twitterissä englanninkielisellä tekstityksellä. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Huomio, Saksa! (Kremlin) propagandistit keskustelevat (natsi-)Saksan lyömisestä ja sanovat, etteivät tiedä, kuka sen teki, hän kirjoittaa tviittinsä yhteydessä.

Videolla esiintyvistä henkilöistä kukaan ei vaikuta tietävän vastausta kysymykseen.

– Emme tiedä, kuka se oli. Saksalaiset pommittivat itsensä, yksi keskustelijoista sanoo.

Neuvostoliitto taisteli natsi-Saksaa vastaan osana liittoutuneita toisessa maailmansodassa. Sota päättyi liittoutuneiden voittoon ja natsi-Saksan kukistumiseen. Neuvostoliiton lisäksi liittoutuneisiin kuuluivat muun muassa Yhdysvallat, Britannia ja Ranska.

Attention, Germany!

Propagandists are discussing striking Germany and saying they don't know who did it. pic.twitter.com/ppoWpdwVmC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 28, 2022