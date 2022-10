”Venäjän valheet likaisesta pommista ovat absurdeja”

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kiisti sunnuntaina CNN:n mukaan venäläisen kollegansa Sergei Shoigun väitteet, joiden mukaan Ukraina aikoisi kärjistää konfliktia länsimaiden avulla.

Shoigu esitti syytökset Wallacen kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa, joka Britannian puolustusministeriön mukaan pidettiin Venäjän puolustusministeriön pyynnöstä.

Wallace varoitti Shoigua, että ”tällaisia väitteitä ei pitäisi käyttää tekosyynä suuremmalle eskalaatiolle”.

Shoigu puolestaan varoitti Wallacea hänen huolistaan Ukrainan käyttävän niin sanottua likaista pommia Venäjää vastaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba torjui jyrkästi ajatuksen, jonka mukaan hänen maansa käyttäisi tällaista pommia – asetta, joka yhdistää radioaktiivisia aineita tavanomaisiin räjähteisiin.

– Venäjän valheet Ukrainasta, väittäät suunnittelmista ”likaisen pommin” käytöstä, ovat yhtä absurdeja kuin vaarallisiakin. Ensinnäkin Ukraina on sitoutunut ydinsulkusopimukseen: meillä ei ole ”likaisia pommeja”, emmekä aio niitä hankkia. Toiseksi venäläiset usein syyttävät muita siitä, mitä he suunnittelevat itse, Kuleba twiittasi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan uskoo, että Venäjän lausunnot Ukrainan väitetystä likaisen pommin käytöstä osoittavat, että Venäjä on jo valmistellut sellaisen. Siksi maailman on reagoitava siihen mitä ankarimmalla tavalla.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022