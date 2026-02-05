Venäjän vakooja istui metrien päässä Volodymyr Zelenskyistä

Saksa on karkottanut korkea-arvoisen venäläisdiplomaatin vakoiluepäilyjen vuoksi.

Maan ulkoministeriö vahvisti kyseessä olleen apulaissotilasattasea. Hänen uskotaan ohjailleen vakoojaa, joka osallistui Saksan merkittävimpiin poliittisiin tapahtumiin vuosikausien ajan.

Insider-median mukaan Andrei Majorov oli pyörittänyt Venäjän sotilastiedustelun vakoiluverkostoa, jonka kohteina olivat puolustusteollisuuden ohella saksalaiset huippupoliitikot. 39-vuotias GRU:n everstiluutnantti aloitti pestinsä Saksassa vuonna 2023.

Kyseessä oli hänen ensimmäinen ulkomaanmatkansa. Majorov osallistui eri nimillä yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin ja toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Hänen ohjauksessaan toimi 56-vuotias Ilona Kopylova (Wiener), jolla oli pidätyshetkellä kolmen eri maan kansalaisuus. Hän toimi konsulttiyhtiö Wiener & Partnerin johdossa.

Kopylovan tehtävänä oli ylläpitää suhteita yrityselämän ja politiikan vaikuttajiin sekä ohjata saamansa tiedot Venäjän tiedustelulle. Hän osallistui joulukuussa 2025 Saksan ja Ukrainan väliseen talousfoorumiin ja istui vain metrien päässä Saksan liittokansleri Friedrich Merzistä ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä.

Karkotettu Andrei Majorov toimi sotilasattasea Aleksei Klimovin valvonnassa. Klimov käytti Saksassa valehenkilöllisyyttä.

Aleksei Klimov työskenteli aiemmin diplomaattina Alankomaissa, jossa hänen epäiltiin olleen yhteydessä kyberhyökkäykseen. Venäläiset hakkerit olivat yrittäneet häiritä paikallisen laboratorion tutkimuksia GRU:n myrkytysoperaatiosta Britanniassa sekä kemiallisten aseiden käytöstä Syyriassa.