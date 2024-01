Venäjän väkiluku saattaa romahtaa yli 15 miljoonalla ihmisellä

Venäjän valtiollinen Rosstat-tilastoviranomainen on julkaissut erilaisia arvioita maan demografisesta kehityksestä vuoteen 2046 asti.

Viime syksynä julkaistun ennusteen mukaan väestö tulee vähenemään seuraavien 22 vuoden aikana 7,3 miljoonalla hengellä. Venäjän väestö olisi tällöin 138,8 miljoonaa ihmistä. Ennuste ei sisällä ”uusia alueita” eli venäläisjoukkojen miehittämiä osia Ukrainasta.

Rosstatin uudessa julkaisussa on mukana pessimistisempi arvio, jossa väestö kutistuisi 15,4 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2046 mennessä. Korkean syntyvyyden skenaariossa väkiluku lisääntyisi 4,6 miljoonalla ihmisellä yhteensä 150,87 miljoonaan ihmiseen.

Korkea arvio edellyttäisi maahanmuuton määrän huomattavaa kasvua noin 390 000 henkilöön vuodessa. Myös syntyvyyden laskun pitäisi pysähtyä ja kuolleisuuden laskea.

Matalan skenaarion laskelmissa väkiluku vähenee keskimäärin 700 000 ihmisellä vuodessa. Noin 150 000 ihmisen vuotuinen maahanmuutto ei riitä korvaamaan kuolleisuutta.

Väestö vähenee nopeinta tahtia vuonna 2033, jolloin väkiluku kutistuu yli 900 000 hengellä. Syntyneiden lasten määrä kasvaisi kuitenkin hieman vuodesta 2028 lähtien. Kuolemien määräksi arvioidaan 2,09 miljoonaa vuonna 2039. Skenaariossa oletetaan eliniänodotteen nousevan 73,17 vuodesta 77,15 vuoteen.

Venäläisessä RBK-mediassa huomautetaan, että Rosstatin ääripäiden skenaariot ovat luultavasti melko epätodennäköisiä. Pessimistisessä arviossa edellytetään korkeaa kuolleisuutta, matalaa syntyvyyttä ja vähäistä maahanmuuttoa.

Russia's statistics agency has released updated projections for population growth up to 2046. Best case scenario? an increase of 4.6 million. Worst case scenario? a decrease of 15.4 million. https://t.co/jBItlTcd0N

— Mike Eckel (@mikeeckel.bsky.social) (@Mike_Eckel) January 10, 2024