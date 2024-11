Venäjän ”vaarallisimmalta mieheltä” pahaenteinen lausunto Itämerestä ja kaapeleista

Venäläinen pitkän linjan turvallisuusvaikuttaja ja diktaattori Vladimir Putinin lähipiiriläinen Nikolai Patrushev antoi pahaenteisiä lausuntoja Itämerestä ja vedenalaisesta infrastruktuurista venäläislehti Kommersantin haastattelussa viikko sitten.

Kommentit ovat nousseet uudelleen esiin Itämerellä eilen havaittujen kaapelirikkojen jälkeen.

Nikolai Patrushev korosti lehdelle Itämeren sotilaallista ja poliittista merkitystä Moskovalle ja kertoi Venäjän jo ryhtyneen ”uusiin toimiin” alueella muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ja Nord Stream -putkien tuhon takia. Putinin lähipiirin kovan linjan vetäjä esitti myös erikoisia propagandaväitteitä hänen mukaansa suunnitteilla olevista läntisistä iskuista vedenalaisia datakaapeleita vastaan.

Patrushev on toiminut aiemmin pitkään turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana ja Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston sihteerinä. Hänen valtansa Kremlissä on arvioitu vain kasvaneen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan alkuvuodesta 2022. Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti on luonnehtinut Patrushevia ”Venäjän vaarallisimmaksi mieheksi”. Verkkouutiset kertoo Patrushevista ja hänen roolistaan Putinin hallinnossa tässä jutussa.

Nikolai Patrushev siirtyi tänä vuonna Putinin avustajaksi ja hallituksen alaisen Venäjän merikollegion puheenjohtajaksi.

Häneltä kysyttiin Kommersantin haastattelussa muun muassa Itämeren turvallisuustilanteesta ja Nord Stream – kaasuputkien tapauksesta. Kovana haukkana ja Venäjän sotapropagandan suoltajana tunnettu Patrushev jatkoi totuttua linjaa.

– Amerikkalaiset ja heidän eurooppalaiset liittolaisensa ovat lähteneet militarisoimaan Itämerta. Tämä on lännen perinteinen strategia. Englantilaiset ja ranskalaiset yrittivät vallata Kronstadtin jo Krimin sodassa. Saksalaiset taas halusivat jalansijan Venäjän Itämeren rannalta molemmissa maailmansodissa. Meidän Itämeren laivastomme miehet murskasivat aina nämä hyökkääjien suunnitelmat, Patrushev totesi, kun häneltä kysyttiin puheista Itämerestä Naton ”järvenä”.

Nikola Patrushev jatkoi ”Itämeren turvallisuuden varmistamisen” olevan Venäjälle mitä tärkein ”sotilaallispoliittinen tehtävä”.

– Venäjä on ryhtynyt lisätoimiin alueellisen koskemattomuutensa ja taloudellisen itsenäisyytensä turvaamiseksi sen jälkeen kun Ruotsi ja Suomi liittyivät Natoon ja Nord Streamien takia.

Patrushev toisti haastattelussa Venäjän propagandassa aiemminkin kuultuja väitteitä amerikkalaisista ja brittiläisistä sukeltajista tai muista Nato-maiden ”erikoisjoukoista” tuhoamassa Itämeren kaasuputkia. Tällaisille väitteille ei ole esitetty mitään todisteita. Patrushev torjui kuitenkin täysin mediassa liikkuneet väitteet jonkinlaisesta ukrainalaisesta operaatiosta putkia vastaan.

Nikolai Patrushev jatkoi väitteellä, joka herätti jo tuolloin huomiota.

– He [amerikkalaiset ja britit] saattavat ottaa kohteekseen muitakin infrastruktuurikohteita, mukaan lukien viestintää ympäri maailmaa hoitavia vedenalaisia datakaapeleita.

Turvallisuusvaikuttaja kertoo haastattelussa, että Venäjän on vahvistettava rooliaan maailman merillä ja kasvatettava kykyjään.