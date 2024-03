Venäjän ulkoministeriö vaatii saada tietää, onko Sergei Skripal elossa

Venäjän ulkoministeriö kertoo saaneensa Britannian ulkoministeriöltä vastauksen kysymyksiinsä Sergei ja Julija Skripalista ensimmäistä kertaa. Venäjän sotilastiedustelun GRU:n salamurhiin erikoistunut ryhmä yritti surmata entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin Britannian Salisburyssa maaliskuussa 2018.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kertoi Britannian vastauksesta keskiviikkona. Saatu vastaus koski Julija Skripalille keväällä tai kesällä 2018 tarjottua konsuliapua.

Julija Skripal on Sergei Skripalin tytär, joka oli kylässä Venäjältä isänsä luona tapahtuma-aikaan. GRU:n erikoisyksikkö 29155:n upseerit levittivät novitšok-nimistä kemiallista asetta Sergei Skripalin kotioven kahvaan. Molemmat olivat useita viikkoja sairaalassa, mutta heidän henkensä onnistuttiin pelastamaan. Julija Skripal pääsi sairaalasta huhtikuussa noin kuukautta ennen isäänsä.

Tällä välillä Venäjän lähetystö tarjosi Julija Skripalille konsuliapua. Heidät on siirretty turvaan eivätkä he ole mediatietojen mukaan asuneet Britanniassa enää useaan vuoteen. Heille on todennäköisesti annettu myös uudet henkilöydet.

– Vastaus kertoo, että Julija Skripal noteerasi tarjotun konsuliavun, mutta kieltäytyi siitä, Maria Zaharova sanoi keskiviikkona uutistoimisto Tassin mukaan.

Zaharovan mukaan Sergei Skripalista ei annettu mitään tietoja. Skripal on entinen GRU:n upseeri, joka toimi myös Britannian tiedustelun laskuun. Hänet oli vangittu ja tuomittu Venäjällä, mutta hänet vapautettiin Venäjän ja Yhdysvaltojen välisessä vankienvaihdossa vuonna 2010.

– Minä haluaisin kysyä briteiltä, onko hän elossa? Voisitteko kertoa minulle edes tämän, Zaharova kysyi lehdistötilaisuudessa.

Tiedottaja Zaharova valitteli, ettei Britannia kommentoinut mitenkään Skripalien murhayritystä koskevaa tutkintaa vedoten asian keskeneräisyyteen. Zaharovan mukaan kyseessä olisi Britannian viranomaisten anteeksiantamaton peittely-yritys asiassa, joka koskee kahta Venäjän kansalaista.

– Aiomme jatkaa järjestelmällisesti tietojen etsimistä kahden sellaisen Venäjän kansalaisen kohtaloista, jotka katosivat Britanniassa jälkiä jättämättä kuusi vuotta sitten ja etsimme selvyyttä ja oikeutta asian kaikissa aspekteissa, Zaharova sanoi.

Britannia julkaisi pitkällisen tutkinnan jälkeen valvontakamerakuvia murhayrityksestä epäillyistä miehistä syksyllä 2018. Pian kuvien julkaisemisen jälkeen tutkiva kollektiivi Bellingcat paljasti, että miehet työskentelivät Venäjän sotilastiedustelu GRU:lle ja julkaisi heidän todelliset henkilöllisyytensä. Seurasi kiusallinen episodi, jossa Venäjän valtion propagandakanava RT kutsui kaksi pääepäiltyä haastatteluun jossa tiedustelu-upseerit yrittivät vakuutella olevansa tavallisia turisteja.