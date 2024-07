Venäjän uhkaan varaudutaan – ”1300 kilometriä yhteistä rajaa on opettanut”

Suomen Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kauniston (kok.) mukaan Suomi on varautunut Venäjän informaatiovaikuttamisen uhkaan.

– 1 300 kilometriä yhteistä rajaa on opettanut meidät varautumaan kaikenlaiseen. Suomalaisilla on yhteinen käsitys siitä, mitä Suomi on, hyvä lukutaito ja medialukutaito sekä vahva yksimielisyys ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Kaunisto luetteli Suomen vahvuuksia Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä miniseminaarissa Romanian Bukarestissa tiistaina.

Tapahtuman järjesti Saksan Etyj-valtuuskunta ja siinä kuultiin Suomen puheenvuoron lisäksi romanialaisten. liettualaisten, ukrainalaisten, virolaisten ja moldovalaisten kokemuksia Venäjän disinformaatiokampanjoista.

Suomalaiset ovat Kauniston mukaan ”suhteellisen vastustuskykyisiä” Venäjän informaatiovaikuttamiselle. Suomen resilienssi on hänen mukaansa rakennettu vuosikymmenten saatossa eikä mallia sellaisenaan voi kopioida muualle.

– Suomella on vahvaa osaamista informaatiovaikuttamisen torjumiseksi, mutta se ei tarkoita, että olisimme immuuneja. Pahin virhe on luulla tietävänsä, miten asiat hoidetaan ja siten sulkea silmänsä jatkuvasti muuttuvilta vaikuttamistavoilta.

Poliitikoilla on Kauniston mukaan erityinen vastuu olla levittämättä väärää tietoa

– Ennen kuin levittää vahvistamatonta tietoa, hyvä neuvo on ottaa aikalisä ja pysähtyä analysoimaan, mistä tieto on peräisin. Se edellyttää avoimuutta, läpinäkyvyyttä, riippumattomia ja luotettavia tiedotusvälineitä sekä kykyä lukea rivien välistä. Se on helpommin sanottu kuin tehty.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on koolla Romanian Bukarestissa 29.6.–3.7. Parlamentaarisen yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin. Yleiskokoukseen kuuluu 323 kansanedustajaa 56 maasta.