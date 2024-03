Venäjän tutkakoneet määrätty lentokieltoon

Venäjä on mahdollisesti määrännyt A-50 -tutkakoneensa lentokieltoon sen jälkeen, kun Ukraina ampui kuukauden sisällä alas kaksi samanmallista konetta. Asiasta kertoo Ison-Britannian puolustusministeriö X-viestissään.

Venäjä menetti ensimmäisen A-50 -koneensa tammikuun lopussa ja toisen kuukautta myöhemmin. Menetykset olivat Venäjän ilmavoimille katkeria, sillä A-50 -tutkakoneita oli Venäjän käytössä alun perinkin vain yksinumeroinen luku.

Helmikuussa toisen alasampumisen jälkeen Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov kommentoi Ukrainska Pravdalle, että Venäjällä on jäljellä enää kuusi A-50 konetta.

Ison-Britannian puolustusministeriö arvelee, että lentokiellon tarkoitus on selvittää syy alasampumisille ja tutkia, kuinka alasampumisen riskiä voitaisiin jatkossa pienentää. Ilman tutkakoneiden keräämää informaatiota Venäjän ilmavoimien arvellaan nyt kärsivän heikosta tilannetietoudesta rintaman yllä.

Erityisen tärkeää tutkakoneiden keräämä informaatio on ollut Etelä- ja Itä-Ukrainassa, jossa kummallakaan osapuolella ei ole ilmaherruutta.

Venäjän arvellaan nyt etsivän korvaavia keinoja kerätä informaatiota ilmasta. Yhtenä mahdollisuutena puolustusministeriö nostaa esiin vanhempien käytöstä poistettujen A-50 -tutkakoneiden käyttöönoton.

Vaikka A-50 palaisikin lähikuukausina takaisin palvelukseen, uskoo puolustusministeriö iäkkäiden lentokoneiden kärsivän kulumisesta. Myös tutkakoneiden miehistöt ovat kovan paineen alla, joka voi heikentää suorituskykyä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 March 2024.

