Venäjän tiedustelu valmisteli Turkin ja islamin vastaisia protesteja ympäri Eurooppaa

Asia ilmenee vuodetuista Venäjän tiedustelun asiakirjoista. Venäläisen toisinajattelija ja ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin pyörittämä tutkivaan journalismiin keskittyvä Dossier Center on toimittanut asiakirjat laajalle joukolle medioita Euroopassa.

Moskovan kerrotaan valmistelleen järjestettyjä mielenilmauksia ympäri Eurooppaa. Tavoitteena on ollut esimerkiksi heikentää Turkin ja sen Nato-liittolaisten välisiä suhteita ja vaikuttaa näkemyksiin Ukrainasta.

Valmistelu Kremlissä

Venäjän tiedustelun suunnitelmat on laadittu tämän vuoden tammikuun lopun ja maaliskuun alun välisenä aikana Venäjän diktaattori Vladimir Putinin hallinnossa.

Asiakirjoissa katsotaan, että islamiin suhtaudutaan Euroopassa yhä kielteisemmin ja mainitaan esimerkkejä tilanteista. Papereissa listataan muun muassa Koraanin polttaminen Turkin Tukholman-suurlähetystön edustalla 21. tammikuuta 2023. Koraanin polttaminen oli isku Ruotsin ja Turkin suhteille ja Ruotsin Nato-prosessille. Tapauksen on epäilty liittyneen Venäjään, mutta Koraanin polttanut tanskalais-ruotsalainen äärioikeistolainen poliitikko Rasmus Paludan on kiistänyt asian systemaattisesti. Idea Koraanin polttamiseen tuli kuitenkin ruotsalaistoimittaja Chang Frickiltä, joka on tehnyt aiemmin yhteistyötä myös Venäjän valtion RT-propagandakanavan tytäryhtiön kanssa. Frick myös rahoitti Paludanin ”protestia”. Nyt vuodetuissa venäläisissä asiakirjoissa mainitaan myös Koraanin repiminen Hollanin parlamenttitalon edustalla tammikuun 22. päivänä.

Asiakirjoista ei ilmene suoraan oliko Venäjä tapausten takana. Papereissa kuvataan kuitenkin kylmäävän tarkasti muitakin operaatioita, joista ainakin yksi on kyetty todentamaan.

Tiedustelun raporteissa esitetään esimerkiksi järjestettyä protestia, jossa ”mielenosoittajat” pyyhkivät jalkansa Turkin lippuun ja polttavat Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kuvan Hollannissa. Tähän tarvittaisiin suunnitelman mukaan vain viisi osallistujaa. Kaikki peittäisivät kasvonsa ja yksi kuvaisi toiminnan. Video lähetettäisiin Turkin medioille ja sitä levitettäisiin sosiaalisessa mediassa.

Toisessa kohdassa esitetään taas Erdogania solvaavien graffitien teettämistä paraatipaikoille ympäri Haagia, Pariisia, Brysseliä ja Frankfurtia. Seuraavana aamuna tästä uutisoitaisiin laajasti. Operaatiossa hyödynnettäisiin tehtävään palkattuja siirtolaisia.

”Ukrainalaiset” vastustamassa Turkkia

Dossier Centerin selvityksen perusteella ainakin yksi asiakirjoissa kuvatuista mielenilmauksista toteutui juuri suunnitelman mukaisesti.

Maaliskuun alussa Pariisissa nähtiin erikoinen protesti, jossa viisi kasvonsa peittänyttä ukrainalaisyhteisön edustajina esiintynyttä henkilöä levitti Montmartressa lakanan, jossa sanottiin Turkin maanjäristyksen olevan kosto venäläisistä turisteista. ”Mielenosoittajat” tekivät natsitervehdyksiä kameroille ja huusivat ”pysäyttäkää Erdogan”. Poliisi poisti lakanan kun performanssia oli kestänyt noin 40 minuuttia.

Toisessa kaupunginosassa poltettiin samana päivänä Turkin lippu ja järjestettyä protestia edeltävänä yönä ympäri Pariisia ilmestyi 105 graffitia, joissa toistettiin lauseita: pysäyttäkää islam, pysäyttäkää Erdogan ja Alanya on seuraava. Kirjoituksista jaettiin kuva- ja videomateriaalia sosiaalisessa mediassa.

Venäjän tiedustelun raportissa kehutaan, että some-levitys saavutti yli 100 000 ihmistä. Tämä on kuitenkin todennäköisesti liioittelua. Valtaosa päivityksistä ei saanut pahemmin reaktioita ja videoita oli katsottu eri alustoilla noin 15 000 kertaa.

Samoja henkilöitä

Medioiden selvityksissä paljastui, että Ukrainan vastaisia mielenilmauksia on usein järjestetty muihin aiheisiin liittyvien aitojen protestien keskellä. Esimerkiksi Pariisissa helmikuun 11. päivänä pidettyyn suureen eläkeuudistuksen vastaiseen mielenilmaukseen ilmestyi miesjoukko, jonka kantamassa kankaassa kehotettiin EU:ta ja Yhdysvaltoja ”lopettamaan Ukrainan sodan rahoittaminen”. Muissa vastaavissa tapauksissa Haagissa, Madridissa ja Brysselissä kannettiin samankaltaisia plakaatteja.

Selvitysten perusteella samoja Venäjään linkitettyjä henkilöitä oli tavallisesti paikalla monissa eri protesteissa eri kaupungeissa. Samat henkilöt ovat myös pyörittäneet protestimateriaalia jakaneita sometilejä. Eräs mielenosoituksiin osallistunut Venäjään kytketty henkilö oli myös tarjonnut Facebookin työnhakuryhmissä päiväkeikkoja Pariisissa, Brysselissä ja Madridissa. Niissä piti kuvauksen mukaan ”ottaa useita valokuvia” 80-100 euron korvausta vastaan.

Le Monden mukaan Ranskan vastatiedustelulla on ollut tietoa Venäjän tiedustelun mielenosoitusoperaatioista. Asiaa ei kuitenkaan suostuttu kommentoimaan enempää. Toinen nimetön lähde ”eurooppalaisen valtion tiedustelupalvelussa” puolestaan kommentoi yleisellä tasolla Venäjän disinformaatiokampanjoiden perustuvan usein todellisille jännitteille, joita hyödynnetään operaatioissa.

Dossier Centerin mukaan operaatioiden laajuutta ja onnistumista on vaikea arvioida. Jutussa huomautetaan, että Suomi pääsi Naton jäseneksi ja että Turkin odotetaan kuittavaan myös Ruotsin jäsenyyden.