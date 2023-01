Alexander Stubb: Hybridisodankäynti näyttää juuri tältä

Entisen pääministerin Alexander Stubbin (kok.) mukaan kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä, että Venäjä näyttäisi olevan Ruotsin ja Turkin välejä kiristäneen Koraanin polton takana Ruotsissa.

– Tältä näyttää roistovaltion hybridisota. Nykymaailmassa kaikki voidaan aseistaa, Stubb tviittaa.

Maiden välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun ruotsalais-tanskalainen poliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Turkin-vastaisissa mielenosoituksissa Tukholmassa. Hän on kertonut ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle, että päätös Koraanin polttamisesta ei ollut hänen oma ideansa. Hänen mukaansa idea tuli ruotsalaiselta toimittajalta Chang Frickiltä, joka on tehnyt aiemmin yhteistyötä myös Venäjän valtiollisen RT-televisiokanavan tytäryhtiön kanssa.

Paludan kertoo saaneensa rahallista tukea myös mielenosoitusten lupamaksujen maksamiseen. Frick myöntää Expressenille rahallisen avustuksen, mutta kiistää hänen olleen tietoinen Koraanin polttamisesta. Yhteyksiään venäläiseen televisiokanavaan hän kommentoi toteamalla, että on työskennellyt medialle vapaana toimittajana eli freelancerina samalla tavalla kuin ruotsalaisille medioille.

https://t.co/KPjO5noaIm

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 26, 2023