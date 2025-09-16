Venäjän tiedustelu julkaisi poskettomia väitteitä Serbian Maidan-vallankumouksesta

Venäjän ulkomaantiedustelu SVR yrittää rapauttaa Serbian demokratialiikettä informaatiovaikuttamisella. Se julkaisi sivuillaan maanantaina tiedotteen, jonka mukaan mielenosoitukset ovat Euroopan unionin kumouksellisen toiminnan tulosta.

Tämä omituinen tiedottaminen voi ennakoida sitä, että Venäjä yrittää ottaa Serbian hampaisiinsa entistä tiukemmin.

Mielenosoitukset alkoivat laajamittaisemmin vuonna 2024, kun Novi Šadin rautatieaseman katos sortui. Onnettomuudessa kuoli yhteensä 16 ihmistä. Tragedia herätti paljon julkista kritiikkiä esimerkiksi korruptiosta rakentamisessa ja rakennusvalvonnassa. Protestit laajenivat opiskelijoiden johtamiksi ja kansalaisten tuella kasvaviksi liikkeiksi, joissa mukana on mukana opettajia, terveydenhuollon työntekijöitä, maataloustyöläisiä ja muita ryhmiä. Niissä vaaditaan vastuuta ja läpinäkyvyyttä, median- ja sananvapautta, vapaita ja ennenaikaisia, rehellisiä vaaleja sekä laajempia panostuksia koulutukseen – alkoihan liikehdintä juuri opiskelijaprotesteista. Viime maaliskuussa mielenosoittajien oman ilmoituksen mukaan pääkaupunki Belgradissa yhteen monista mielenosoituksista osallistui jotain 275000 ja 325000 ihmisen välillä.

Protestiliike on edelleen voimakas, vaikka väsyminen, hallituksen vastatoimet ja rajoitteet näkyvät. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on myös syyttänyt ulkovaltoja pyrkimyksistä horjuttaa omaa hallintoaan, vaikka hallitus on toisaalta myös tehnyt myönnytyksiä ja esimerkiksi korottanut koulutuksen osuutta valtion budjetissa.

Serbia on ollut EU:n jäsenehdokasvaltio jo vuodesta 2012. Liittymisneuvottelut aloitettiin vuonna 2014, mutta ne ovat edenneet hitaasti ja tahmeasti. Kitkaa ovat aiheuttaneet esimerkiksi Kosovon kysymys, jossa EU haluaa että Serbia ja Kosovo normalisoivat suhteensa, Serbian korruptiota ja riippumattoman oikeuslaitoksen puutetta sekä median riippuvuus hallituksesta. Lisäksi vaikuttaa, että presidentti Vučićilta ja tämän puolueelta puuttuvat poliittinen tahto. Vučić ja hänen SNS-puolueensa tasapainoilevat EU:n ja Venäjän sekä Kiinan välillä. EU on kuitenkin Serbian suurin kauppakumppani: yli 60 prosenttia sen kaupasta suuntautuu EU-maihin.

Maanantaina Venäjän ulkomaantiedustelu SVR väitti tiedotteessaan, että lännen monissa maissa menestyksekkäästi kokeilema ”värivallankumous” on kuitenkin epäonnistumassa Serbiassa.

— Eurobyrokratian perimmäisiä tavoitteita ei ole saavutettu. Syynä tähän ovat paikallisessa yhteiskunnassa edelleen vallitsevat vahvat isänmaalliset tunteet, Serbian ortodoksisen kirkon yhdistävä vaikutus sekä Naton aggression ja maan pommitusten muisto, joka johti sen hajoamiseen, SVR yritti vedota serbialaisten traumaan Naton väliintulosta vuonna 1999 kun serbijohtaja Slobodan Milošević harjoitti Kosovossa albaanien kansanmurhaa.

SVR väittää, että EU yrittää horjuttaa Serbian sisäistä tilannetta ja ”radikalisoida” nuorisoa jotta he siirtyisivät vallankumouksellisiin menetelmiin ja käyttämään väkivaltaa.

— Euroeliitti aikoo käyttää Novi Šadin traagisten tapahtumien vuosipäivää 1. marraskuuta, josta tuli mielenosoitukset laukaissut tapahtuma, keikuttaakseen tilannetta edukseen. Painopiste on serbialaisten nuorten aivopesussa ja niin kutsutun ”kirkkaan eurooppalaisen tulevaisuuden” mainostamisessa, SVR maalailee.

— Erityisrooli annetaan oletettavasti riippumattomalle medialle. Heidän ”itsenäisyyttään” on tarkoitus vahvistaa ”demokraattisella” eurooppalaisella rahalla.

Sitten SVR syyttää kahtatoista mediaa ja yhtä kansalaisjärjestöä rahan ottamisesta Brysseliin kytköksissä olevilta järjestöiltä. Lopuksi tiedustelu löytää vielä takataskustaan johtopäätöksen, että Ukrainan korruptoituneen presidentti Viktor Janukovytšin pakenemiseen johtaneet tapahtumat toistuvat.

— Bryssel odottaa, että median ja kansalaisjärjestöjen taloudellinen pumppaus mobilisoi protestoijat, tuo ihmiset kaduille ja lopettaa ”Serbian Maidanin” monta kertaa testatun skenaarion mukaisesti. Eurooppalaisten virkamiesten väärät lupaukset pääsystä kukkivaan eurooppalaiseen puutarhaan ovat kuitenkin vain syöttiä, SVR väittää ja esittää että Eurooppa on niin rappeutunut että sen pitää vallata ylpeä ja yhtenäinen Serbian kanssa.

Venäjän ulkomaantiedustelu on julkaissut aiemminkin kaikenkarvaista propagandaa sisältäviä julkilausumia. Se ei kuitenkaan niin tehdessään haparoi pystymetsässä tai pelkästään tavoittele irtopisteitä Kremlissä, vaan saattaa valmistella informaatioympäristöä otolliseksi omille tavoitteille.

Venäjä mieltää Serbian omaan vaikutuspiiriinsä kuuluvaksi, eikä sillä ole intressiä päästää omaa vaikutustaan kutistumaan. Esimerkiksi vuonna 2016 Montenegro oli historiallisesti ortodoksinen, slaavilainen ja Venäjä-myönteinen maa, jonka satamat Adrianmeren rannikolla ovat strategisesti tärkeitä. Parlamenttivaaleissa Montenegro vaikutti olevan liukumassa kohti hallintoa, joka hakisi Nato-jäsenyyttä.

Niinpä Venäjän sotilastiedustelu GRU loi suunnitelman, jonka tavoitteena oli hyökätä Montengron parlamenttiin vaali-iltana, pidättää tai jopa tappaa silloinen pääministeri Milo Đukanović ja julistaa valtaan uusi hallinto, joka estäisi Montenegron Nato-jäsenyyden. Suunnitelmaan kuului aseellisten miesten tunkeutuminen mielenosoittajien sekaan, mellakan lietsominen ja kaaoksen luominen. Suunnitelma epäonnistui, ja paikalliset viranomaiset pidättivät kymmeniä henkilöitä, joista osa oli serbialaisia ja osa Venäjän kansalaisia. Montenegrosta tuli Naton jäsen vuonna 2017.

Serbiassa ei tiettävästi ole presidentin tai parlamentin vaaleja vielä ennen vuotta 2027, mutta levottomassa ilmapiirissä levottomuuksia voi olla vaarallisen helppoa lietsoa lisää. Joka tapauksessa Venäjä puuttuu toisen suvereenin valtion sisäisiin asioihin jo siinä, että sen viranomaiset julkaisevat valtion sisäisistä asioista ilmiselvää propagandaa.