Venäjän televisiossa outo väite Donald Trumpin puheista

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -televisiokanavan juontaja Olga Skabeyeva totesi lähetyksessä Kremlin pohtivan, pitäisikö entinen presidentti Donald Trump ”asettaa uudelleen” Yhdysvaltain johtajaksi seuraavissa vaaleissa, kertoo uutissivusto Newsweek.

Olga Skabeyeva väitti videolla, että Donald Trump ”lupasi hiljattain tuhota Venäjän federaation ja (presidentti Vladimir) Putinin hegemonian”, toteaa Venäjän informaatiovaikuttamiseen perehtynyt media-analyytikko Julia Davis Twitterissä.

Lähetyksessä politiikan tutkijaksi tituleerattu Alexander Kamkin vastasi Skabeyevalle innostuneeseen sävyyn:

– Tämä on hienoa, jos Trumpista tulee presidentti, tiedämme hänen geopoliittiset tavoitteensa, Kamkin sanoi.

Skabeyeva totesi heti väliin, että Venäjän ”täytyy miettiä, asettaako se hänet (Trumpin) uudelleen Amerikan johtajaksi”.

Skabeyevan mukaan Kreml ”ei ole tehnyt vielä päätöstä”.

Newsweek ei löytänyt yhtäkään haastattelua tai tilaisuutta, jossa Trump olisi luvannut ”tuhota Venäjän ja Putinin hegemonian”.

USA syyttää Venäjän valtiota sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Venäjän sanotaan kohdistaneen vaaleihin vaikuttamiskampanjan.

USA:n tiedusteluvirastojen mukaan Venäjän hallinto pyrki auttamaan presidentiksi valitun Donald Trumpin valinnan mahdollisuuksia.

Myöhempien tutkimusten perusteella Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän väliltä ei kuitenkaan löytynyt lainvastaista yhteyttä.

Meanwhile on Russian state TV: annoyed by Trump reportedly promising to destroy the Russian Federation and Putin's hegemony, state TV host Olga Skabeeva said that Russia "will have to think whether to re-install him again as the American president. We haven't decided yet." pic.twitter.com/EVh1o13gmI

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 5, 2022