Venäjän tärkeällä asevarastolla tapahtuu: Pohjois-Koreasta on tullut jopa 3,5 miljoonaa ammusta

Satelliittikuvien perusteella aseiden ja ampumatarvikkeiden virta Pohjois-Koreasta Venäjälle ei ole laantunut.

Arvostetun CSIS-ajatushautomon Korea Chairin pyörittämä Beyond Parallel -sivusto on seurannut aseliikennettä viime vuoden syksystä lähtien.

Tästä löytyvässä artikkelissa kerrotaan huhtikuussa Venäjän Tihoretskin asevarikolta otetuista kuvista (alla). Niiden perusteella hieman yli puolet varastoalueista on edelleen käytössä. Tilanne oli sama myös helmikuussa. Ammusvarikolla näkyy nyt 50 junanvaunua, kun helmikuussa niitä oli 60. Konttien ja trailerien määrän laitoksen sisäänkäynneillä kerrotaan puolestaan vähentyneen. Tämän kerrotaan viittaavan siihen, että asevaraston toiminta on tehostunut entisestään.

Satelliittikuvista paljastuvan aktiivisuuden sanotaan puolestaan vahvistavan asevaraston keskeisen roolin Venäjän ammuskuljetusketjussa. Tämän arvioidaan myös jatkuvan.

Venäjän on kerrottu hankkineen Ukrainan rintamalle Pohjois-Koreasta valtavia määriä tykistönammuksia ja muun muassa ohjuksia. Moskovan uskotaan järjestäneen erakkovaltiolle vastineeksi muun muassa edistynyttä ohjusteknologiaa.

CSIS:n raportissa huomautetaan Valkoisen talon arvioivan, että Pohjois-Koreasta on toimitettu Venäjälle ainakin 10 000 konttia ammuksia ja ohjuksia. Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan Tihoretskin kaltaisille varastoille on toimitettu Pohjois-Koreasta jo yhteensä 3,5 miljoonaa ammusta.

Vaikka pohjoiskorealaisia ammuksia käsitteleviä strategisia laitoksia onkin mitä todennäköisimmin useita, on Donin Rostovin eteläpuolella sijaitsevaa Tihoretskia ja Etelä-Venäjällä lähellä Vladikavkazia sijaitsevaa Mozdokia pidetty erityisen tärkeinä operaatioille. Valkoinen talo on nimennyt molemmat laitokset nimenomaisesti Pohjois-Korean ammuskuljetusten käsittelijöinä viime vuoden lokakuussa.

CSIS:n ylläpitämää satelliittikuviin perustuvaa interaktiivista karttaa Venäjän ja Pohjois-Korean välisestä aseliikenteestä pääsee tutkimaan tämän linkin takaa.

Given recent events at Tikhoretsk Munitions Storage Facility, and ongoing satellite observations, Tikhoretsk is likely to remain crucial for handling North Korean munitions sent to Russia for the Ukraine conflict.

Read more analysis by CSIS's Korea Chair: https://t.co/bfwy1EgqCX

— CSIS (@CSIS) April 18, 2024