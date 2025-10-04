Venäjän tappiot nousseet yli 1,1 miljoonaan sotilaaseen

Venäjä on menettänyt 1 114 380 sotilasta Ukrainassa 24. helmikuuta 2022 alkaneen täysimittaisen hyökkäyssodan alusta lähtien, raportoi Ukrainan armeijan yleisesikunta lauantaina. Asiasta kertoi muun muassa Kyiv Independent -lehti.

Viimeisen vuorokauden aikana Venäjän joukot ovat kärsineet 950 sotilaan tappiot, yleisesikunta täydensi.

Yleisesikunnan raportin mukaan Venäjä on menettänyt sodassa 11226 panssarivaunua, 23298 panssaroitua taisteluajoneuvoa, 63398 ajoneuvoa ja polttoainesäiliötä, 33428 tykistöjärjestelmää, 1515 raketinheitintä, 1222 ilmapuolustusjärjestelmää, 427 lentokonetta, 346 helikopteria, 66543 droonia, 28 laivaa ja venettä sekä yhden sukellusveneen.

Ukrainalaiset lennokit iskivät lauantain vastaisena yönä yhdelle Venäjän suurimmista öljynjalostamoista, joka sijaitsee Kirishissä, Leningradin alueella, yli 800 kilometriä Ukrainan rajasta. Iskun seurauksena syttyi tulipalo, joka sammutettiin myöhemmin.

Jalostamo on mediatietojen mukaan ollut iskujen kohteena myös maalis- ja syyskuussa. Viimeisimmän iskun jälkeen laitos joutui sulkemaan yksikön, joka vastasi noin 40 prosenttia koko jalostamon kapasiteetista.

Alueen kuvernööri Alexander Drozdenko vahvisti droonihyökkäyksen ja tulipalon, mutta ei tarkentanut laitoksen sijaintia ja lisäsi, että tulipalo oli sammutettu.

Ukrainan armeijan yleisesikunta vahvisti iskun myöhemmin sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan viestissä.

Muun muassa Nexta-uutissivusto on julkaissut viestipalvelu X:ssä silminnäkijöiden kuvamateriaalia jalostamoiskusta.