Venäjän suurlähettiläs syyttää Suomea sotaan valmistautumisesta

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov arvostelee Venäjän valtiollisen tietotoimiston Ria Novostin haastattelussa Suomea militarisaatiosta.
Esimerkiksi Suomen militarisaatiosta Kuznetsov nostaa päätöksen vetäytyä Ottawan sopimuksesta.
– Helsingin päätös irtautua [miinakieltosopimuksesta] on vain yksi askel pitkässä ketjussa kohti maan kiihtyvää ja laajamittaista militarisointia, Kuznetsov kommentoi.
Suurlähettiläs listaa militarisaation merkeiksi myös puolustusmenojen kasvattamisen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä, reserviläisiän noston 65:een, sotilaskoulutuksen rahoituksen kasvattamisen ja uusien ampumaratojen ja harjoitusalueiden avaamisen.
Lisäksi Kuznetsov muistuttaa, että Suomi ostaa paraikaa uusia aseita sekä modernisoi merivoimiaan ja ilmavoimien hävittäjiä.
– Helsinki ei ole pitkään salannut sitä, että yksi maan uuden suuntauksen keskeisistä elementeistä on pohjimmiltaan valmistautuminen sotaan Venäjän kanssa, Kuznetsov tiivistää.
Haastattelussa lainattiin myös Venäjän presidentti Vladimir Putinia, jonka mukaan länsimaiset poliitikot pyrkivät säännöllisesti pelottelemaan väestöä kuvitteellisella Venäjän uhalla siirtääkseen huomion pois kotimaisista ongelmista.
– Fiksut ihmiset tajuavat, että tämä on huijausta, Putin totesi.
Suomen irtautuminen Ottawan sopimuksesta on aiheuttanut Kremlissä vahvoja reaktioita aikaisemminkin. Tammikuussa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova arvioi, että Suomen päätöksessä oli kyse ”tuhoisasta militarisaatiopolitiikasta”, jonka tarkoitus on heikentää kansainvälistä oikeutta.