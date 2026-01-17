Kremlissä kiukustuttiin Ottawan sopimuksesta irtautumisesta

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova tuomitsee Suomen irtautumisen jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Zaharovan kommentti asiasta julkaistiin perjantaina Venäjän Suomen-suurlähetystön Telegram-kanavalla.

Suomi irtisanoi Ottawan sopimuksen heinäkuussa 2025, ja irtisanominen tuli voimaan 10. tammikuuta. Lopullinen irtaututuminen ei kuitenkaan ilahduttanut Zaharovaa, joka kyseenalaisti päätöksen perusteet.

– Suomalaiset perustelivat [vetäytymistä] heikentyneen turvallisuustilanteen aiheuttamilla ”maanpuolustustarpeilla”, jotka väitetysti johtuvat – arvaatteko mistä? Aivan oikein, usein toistetusta tarinasta: Venäjän ”aggressiosta” Ukrainaa vastaan, Zaharova naureskeli.

Zaharovan mukaan Suomen päätös nojaa Venäjän näkökulmasta kestämättömille perusteluille.

– [Päätös on] osoitus heidän tuhoisasta militarisaatiopolitiikastaan sekä asevoimien vahvistamisesta, jonka tarkoitus on torjua täysin mielikuvituksellista Venäjän uhkaa, Zaharova sanaili.

Lisäksi sopimuksesta irtautuminen on Zaharovan mukaan osa länsimaiden pyrkimyksiä heikentää kansainvälistä oikeutta asevalvonnan ja aseiden leviämisen estämisen saralla. Se taas on Zaharovasta osoitus lännen opportunisesta ja vastuuttomasta asenteesta heidän kansainvälisoikeudellisia velvollisuuksiaan kohtaan.

Zaharova sanoo, että Suomen lisäksi myös Baltian maiden ja Puolan lähestymistapa aiheeseen on ollut haitallinen. Kaikki neljä maata ovat Suomen tavoin irtautuneet Ottawan sopimuksesta.

– Uskomme, että Helsingin päätös ei johda mihinkään muuhun paitsi jännitteiden kiristymiseen Euroopassa sekä alueellisen ja kansainvälisen turvallisuuden heikkenemiseen, tiedottaja totesi.

Lopuksi Zaharova vastasi myös kysymykseen siitä, miten Venäjä aikoo reagoida Suomen päätökseen.

– Venäjä tietysti pidättää oikeuden vastata mihin vihamielisiin toimiin asianmukaisilla toimeenpiteillä, mukaan lukien tarvittaessa sotilaallisilla, Zaharova totesi.

Venäjä ei ole itse koskaan allekirjoittanut tai ratifioinut Ottawan sopimusta.