Venäjän suuri kesähyökkäys lässähti, tämä on taktiikka nyt

Venäjä väittää saavuttaneensa uusia aluevaltauksia Ukrainasta samaan aikaan kuin se moukaroi ilmaiskuilla ukrainalaiskaupunkeja kerta toisensa jälkeen.

Viime kuussa venäläisjoukot saivat haltuunsa 556 neliökilometrin alueen, joka on suurin miehitetty alue tänä vuonna, kertoo avoimen datan Deepstate-sivusto BBC:n mukaan.

Tavoitteena on katkaista ukrainalaisten huoltoreitit idässä ja luoda puskurivyöhyke Ukrainan pohjoisrajalle. Eteneminen on kuitenkin varsin hidasta. Tällä tahdilla venäläisiltä koko Ukrainan valtaus veisi 70 vuotta.

Venäjän hyökkäys keskittyy kolmelle alueelle: Sumyyn Ukrainan koillisosassa, Pokrovskiin ja Kostjantynivkaan idässä sekä Pokrovskista länteen. Hyökkääjä onnistui työntymään noin 10-12 kilometriä Sumyssa, mutta eteneminen pysähtyi ukrainalaisten tiukkaan vastarintaan.

Presidentti Vladimir Putin on sanonut haluavansa Ukrainan alueelle puskurivyöhykkeen suojelemaan Venäjän maaperää, jolle ukrainalaiset hyökkäsivät Kurskissa viime kesänä, ja jonne Venäjän oli pyydettävä pohjoiskorealaisia sotilaita apuun.

Saatuaan ukrainalaisjoukot häädettyä Kurskista, venäläiset ylittivät rajan Ukrainaan, mutta jumiutuivat pian taisteluihin pienistä rajakylistä, joiden hallinta vaihtelee jatkuvasti edelleen.

Ilman suurempia joukkojen vahvistuksia on epätodennäköistä, että venäläisjoukot pääsisivät alueella kovin pitkälle.

Venäjän joukot ovat ylittäneet rajan myös Harkovan alueella. Siellä he kertoivat saaneensa haltuunsa rajakylän, mutta ilman huomattavia lisäresursseja eteneminen ei tälläkään sektorilla ole todennäköistä, BBC arvioi.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan hyökkääjän operaatioiden tarkoitus on hajauttaa Ukrainan joukot pitkin 1200 kilometrin etulinjaa, jotta keskeisten kohtien suojaus heikkenee.

Yksi näistä kohdista on strateginen Pokrovskin kaupunki, jota Venäjä on yrittänyt vallata viimeiset kaksi vuotta. Ukrainan asevoimien mukaan venäläisjoukkoja on keskitetty alueelle jopa 110000.

Venäläiset tekevät harvoin massiivisia hyökkäyksiä, sanoo luutnantti Artem Pribylnov Ukrainan 155. prikaatista Pokrovskin lähistöltä.

Droonit havaitsevat ja tuhoavat nopeasti suuret joukkojen ja panssariajoneuvojen liikkeet. Sen sijaan venäläiset luottavat Pribylnovin mukaan pieniin jalkaväen joukkoihin, jotka hyökkäävät herkeämättä Ukrainan asemiin, toisinaan moottoripyörillä, mutta useammin jalan.

Tälla hivutustaktiikalla pyritään väsyttämään Kiovan resurssit, kunnes loputtomat venäläissotilaiden aallot lopulta pyyhkäisisivät ukrainaiset pois asemistaan. Hinta on Venäjälle kova, Ukrainan pääesikunnan mukaan vihollinen menettää jopa 1000 sotilasta päivässä, mitä BBC ei ole kyennyt itsenäisesti vahvistamaan.

Venäjän tavoitteena Itä-Ukrainassa vaikuttaa olevan Ukrainan joukkojen puolittainen saarto Pokrovskin ja Kostjantynivkan alueella, joka pakottaisi heidät vetäytymään.

Itä-Ukrainan joukkoja koordinoiva majuri Viktor Trehubov kertoo, että venäläisjoukot yrittävät nyt tunkeutua näiden kahden kaupungin väliin luodakseen sillanpääaseman, josta he voisivat hyökätä joko Pokrovskiin tai Kostjantynivkaan.

Läpimurtoa ei pidetä kuitenkaan todennäköisenä, sillä Venäjän eteneminen Pokrovskin ja Kostjantynivkan välillä on jo hidastunut ja aiemmat yritykset muilta suunnilta ovat jumiutuneet.

Suurin venäläisten saavutus viime viikkoina on tapahtunut Pokrovskista länteen, alueella, jota Ukrainan armeija kutsuu Novopavlivsken suunnaksi. Nimi tulee Novopavlivkan kylästä, josta tuli puolustuksen tukikohta sen jälkeen, kun Ukrainan joukot vetäytyivät länteen.

Sotilasasiantuntija Kostjantyn Mashovets kertoo, että tällä suunnalla Moskova on edennyt uhkaavimmin, sillä Ukrainan puolustus ”romahti” ja venäläiset pystyivät liikkumaan jopa 10 kilometriä päivässä.

Venäläisten eteneminen oli niin nopeaa, että venäläiset sotabloggaajat väittivät joukkojen saavuttaneen lähistöllä sijaitsevan Dnipropetrovskin alueen, ensimmäistä kertaa sitten hyökkäyssodan alkamisen.

Ukrainan sotilasviranomaiset ovat kiistäneet väitteet. Heidän mukaansa pieni ryhmä venäläisiä sotilaita kyllä kävi yhdessä kylässä Dnipropetrovskin alueella, mutta vain ottaakseen valokuvia Venäjän lipun kanssa ja heidät ”eliminoitiin nopeasti”. Tutkimuslaitos Institute for the Study of War ISW:n mukaan venäläisjoukot kuitenkin edelleen toimivat alueella.

Majuri Trehubov arvioi, että hyökkäyksen merkitys alueella oli Venäjän joukoille enemmänkin poliittinen kuin strateginen.

Pääsy syvemmälle Dnipropetrovskin alueelle voisi toimia tehokkaasti propagandamielessä, mutta vaatisi suurempia resursseja – joita on jo sidottu Pokrovskiin ja Kostjantynivkaan.

Ukrainalaiset kohtaavat silti kasvavaa painetta rintamalinjoilla, sillä hyökkääjä pyrkii jatkuvasti katkaisemaan huoltoreittejä drooniparvilla.

– Reittejä, joita käytimme vielä kaksi kuukautta sitten, emme voi käyttää nyt, ei päivällä, eikä edes yöllä, kertoo BBC:lle ylikersantti Viktor Pyasetskyi Ukrainan 93. prikaatista, joka on sijoitettuna lähelle Kostjantynivkaa.

Ruoan ja ammuksien toimittaminen, haavoittuneiden evakuointi sekä joukkojen kierrätys rintamalla on muuttunut erittäin monimutkaiseksi ja hitaaksi.

Venäläislennokit, kuten Gerbera voivat lentää satoja kilometrejä ja saavuttaa alueita, joita vielä äskettäin pidettiin suhteellisen turvallisina.

Tavoitteena ei ole vain puolustuslinjojen tuhoaminen, vaan myös väestön pelottelu, Pyasetskyi sanoo.

– He tuhoavat järjestelmällisesti siviilirakennuksia. He haluavat murentaa moraalia ja heikentää uskoa siihen, että Ukraina voisi pysäyttää venäläiset.