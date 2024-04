Venäjän strateginen Tu-22M-pommittaja kieppuu videolla liekeissä maahan

Venäjä on menettänyt tärkeän strategisen pommikoneen.

Venäjän medioden ja sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Tu-22M-kone syöksi maahan Stavropolin alueella.

Alta löytyvän videon kerrotaan näyttävän turman. Siinä pommittaja kieppuu liekehtien maahan. Sosiaalisessa mediassa kiertää myös kuvia, joilla väitetään olevan koneen jäänteitä pellolla.

Ukrainan ilmavoimat on tiedottanut ilmatorjunnan osuneen ohjuksia Ukrainaan ampuneeseen koneeseen. Venäläisillä Telegram-kanavilla on kerrottu pommittajan vaurioituneen ja tuhoutuneen pyrkiessään palaamaan kentälle Venäjällä.

A Russian Tu-22M3 Bomber has crashed in the Stavropol Region of Russia, located +300km from Ukraine 🇺🇦

The crash took place after Kh-22 missiles were launched at Odesa. The burning plane fell from the sky, both pilots reportedly ejected pic.twitter.com/nd6nfBjGbm

