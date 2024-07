EU-komissio haluaa rajoittaa vakoiluohjelmia

Euroopan komissio haluaa puuttua niin sanottujen vakoiluohjelmien käyttöön, ilmenee Politicon käsiinsä saamasta asiakirjasta.

Komissio muistuttaa Euroopan unionin jäsenmaiden hallituksia siitä, että kansallinen turvallisuus ei anna niin sanottua avointa shekkiä vakoiluohjelmien käytölle.

Yksi tunnetuimmista turvallisuuspalveluiden käyttämistä ohjelmista on israelilaisen NSO Groupin Pegasus. Alkujaan se on tarkoitettu esimerkiksi terroristien ja vakavista rikoksista epäiltyjen vakoiluun.

Joissakin jäsenmaissa ohjelmia on kuitenkin käytetty väärin. Espanjassa esimerkiksi ainakin 65 katalonialaista separatistipoliitikkoa on Politicon mukaan ollut vakoiluohjelmien kohteena. Kreikassa puhkesi skandaali, kun hallitus myönsi salakuunnelleensa oppositiojohtajan puhelinta. Puolassa ja Unkarissa on myös ollut tapauksia, joissa vakoiluohjelmia on käytetty aktivisteja ja toimittajia vastaan.

Komission asiakirjeessä todetaan, että ohjelmia ei saa käyttää tavalla, joka ”heikentää EU:n tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan lainsäädännön tehokkuutta”.

Oikein käytettynä niillä on komission mukaan kuitenkin paikkansa.

– Sopivilla ehdoilla ja suojatoimilla tunkeilevien valvontaohjelmistojen käyttö kansallisten turvallisuus- tai lainvalvontaviranomaisten toimesta voi auttaa suojelemaan tärkeitä yleisen edun mukaisia tavoitteita demokraattisessa yhteiskunnassa, asiakirjassa sanotaan.

Niiden vääränlainen käyttö voi kuitenkin komission mukaan heikentää tai jopa tuhota demokratiaa, vaikka niiden käyttöä perusteltaisiin kansallisella turvallisuudella.

– Tunkeilevat valvontaohjelmistot loukkaavat vakavasti perusoikeuksia, ja siksi niitä on valvottava tiukasti, komissio sanoo.