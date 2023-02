Venäjän teollisuus ei tiedustelun mukaan pysty vastaamaan sodan vaatimuksiin

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev vaati viime viikolla Venäjän panssarivaunutuotannon lisäämistä vieraillessaan Omskissa.

Tämä on seurausta Vladimir Putinin useista julkisista kommenteista, joissa puolustusteollisuutta kehotetaan tukemaan paremmin ”sotilaallista erityisoperaatiota”.

Esimerkiksi televisioidussa kokouksessa 12. tammikuuta Putin syytti puolustusteollisuudesta vastaavaa varapääministeriä Denis Manturovia huijaamisesta, joka oli yksi presidentin vahvimmista julkisista purkauksista hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Britannian puolustusministeriön mukaan sotilasteollisuudesta onkin tulossa Venäjän kriittinen heikkous, jota pahentaa Ukrainaan hyökkäyksen strateginen ja operationaalinen virhearviointi.

– Tuotanto jää lähes varmasti Venäjän puolustusministeriön vaatimuksista resursoida Ukrainan sotaa ja palauttaa sen pitkän aikavälin puolustusvaatimukset, brittitiedustelu arvioi.

Brittien mukaan Venäjän poliittiset johtajat ovat tietoisia siitä, että maan puolustusteollisuuden suorituskyky ei täytä Venäjän armeijan tarpeita jatkaa sotaa Ukrainaa vastaan.

Britannian tiedustelupalvelun edellisen yhteenvedon mukaan Venäjän joukkojen päivittäiset tappiot ovat kasvaneet jyrkästi koulutuksen huonon laadun, riittämättömän koordinoinnin ja rintamajoukkojen resurssipulan takia.

