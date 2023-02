Venäjän sotilaslähde: Ilmavoimat aiotaan lähettää sotaan tappioista piittaamatta

Venäjän asevoimat alkaa käyttää Ukrainassa ilmavoimiaan suuressa mittakaavassa. Tuoreesta päätöksestä kertoo riippumaton venäläinen iStories-uutissivusto viitaten puolustusministeriötä lähellä olevaan lähteeseen.

Hyökkääjä ei ole kyennyt ottamaan ilmaherruutta Ukrainassa, vaikka sillä on paperilla selkeä ylivoima. Lisäksi Venäjän ilmavoimien tuki maajoukkojen toiminnalle on ollut epätehokasta.

Nimettömänä esiintyvän venäläislähteen mukaan venäläiskoneet eivät aiemmin lentäneet Ukrainan ilmapuolustusvyöhykkeelle laajamittaisen sodan aikana.

– Nyt päätimme muuttaa taktiikkaa. (Venäläisiä) lentokoneita ja helikoptereita ammutaan massoittain alas, mutta (ilmavoimien käyttö) aiheuttaa Ukrainan asevoimille ongelmia.

Financial Timesin (FT) mukaan länsimaiden keräämä tiedustelutieto osoittaa Venäjän kasaavan ja sijoittavan sotilaslentokoneita ja -helikoptereita Ukrainan rajan läheisyyteen tukeakseen takkuilevaa maaoperaatiotaan.

Pelko kiihtyvästä ilmasodasta on aiheuttanut sen, että Ukrainaa tukevat länsiliittolaiset ovat asettaneet etusijalle ilmapuolustustarvikkeiden ja tykistöammusten nopeat toimitukset Kiovaan.

USA:n puolustusministeri Lloyd Austin totesi tiistaina Ukrainaa tukevien maiden kokouksessa, että Venäjän ilmavoimat muodostaa edelleen mittavan uhan.

– Venäjän maajoukot ovat hyvin ehtyneitä, joten se on paras osoitus siitä, että he muuttavat tämän ilmataisteluksi, USA:n hallinnon korkea-arvoinen virkamies sanoo FT:lle.

Myöhemmin tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa Austin sanoi, että Yhdysvallat ei ole nähnyt välittömiä merkkejä ”massiivisesta ilmahyökkäyksestä”, mutta Washington ja sen liittolaiset toimittavat Ukrainaan niin paljon ilmapuolustuskapasiteettia kuin pystyvät.

Venäläinen sotilasanalyytikko Ian Matvejev toteaa, että Venäjä ei ole voinut käyttää ilmavoimiaan nykyistä enemmän lentäjien puutteen vuoksi.

– Viime vuoden maaliskuussa oli tietoa, että alikoulutettuja kadetteja laitettiin lentämään lentokoneita. On mahdollista, että ilmavoimat ovat siitä lähtien tehostanut koulutusta ja 11 kuukauden jälkeen he saivat koulutettua kiireellisesti suuren määrän lentäjiä. Mutta kun tiedämme Venäjän asevoimien ja hallituksen tehokkuuden tason, niin tämä on kyseenalaista, Matvejev sanoo iStoriesille.

Venäjän asevoimiin ja ilma-aseeseen erikoistunut tutkija Guy Plopsky arvioi erääksi pääsyyksi Venäjän ilmavoimien kehnoon suoritukseen sen, ettei Venäjä ole pystynyt tuhoamaan ukrainalaisia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Plopskyn mukaan tätä ei ole edes yritetty järjestelmällisesti. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

– Tämän seurauksena korkealla operointi on ollut hyvin vaarallista venäläisille lentokoneille – jopa moderneille konetyypeille (Su-35S, SU-30SM, Su-34, Su-25SM3), jotka on varustettu edistyneemmillä omasuojajärjestelmillä, Plopsky sanoo Twitterissä.

Plopsky huomauttaa lisäksi, etteivät venäläiset näytä käyttävän myöskään tutkien tuhoamiseen tarkoitettuja ohjuksia taistelutehtäviä suorittaessaan.

Kaikki tämä on johtanut käytännössä tilanteeseen, jossa venäläiskoneet pyrkivät välttämään ukrainalaisia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä lentämällä pitkälti todella matalissa lentokorkeuksissa.

– Esimerkiksi Su-25-rynnäkkökoneet lentävän tietojen mukaan tavanomaisesti noin 50 metrin korkeudessa tai sen alle. Tämä vähentää pilottien tilannetajua ja lisää lentäjän virheen mahdollisuutta, Guy Plopsky sanoo.

Matalat lentokorkeudet tuovat venäläiskoneet myös olalta ammuttavien ilmatorjuntaohjusten ja ilmatorjuntatykkien ulottuville. Esimerkiksi saksalaisten Gepard-ilmatorjuntavaunujen on kerrottu toimineen tehokkaasti Ukrainassa.

