Mihin Venäjän ilmavoimat katosi?

Ukrainan sodan edetessä yhä suurempi huomio on kiinnittynyt Venäjän ilmavoimiin. Hyökkääjä on ollut kykenemätön ottamaan ilmaherruutta paperilla selkeästä ylivoimastaan huolimatta. Kiovan valtaamisen epäonnistuttua ja sodan painopisteen käännyttyä Ukrainan itäosiin, on tullut ilmeiseksi, ettei Venäjän ilmavoimat kykene edes tukemaan tehokkaasti maajoukkojen toimintaa. Ilmaherruuden tavoittelusta on taas mitä ilmeisimmin luovuttu täysin. Tästä kertoo muun muassa se, miten Ukraina kykenee operoimaan lähes esteettä lennokeillaan Itä-Ukrainan taistelukentillä.

Venäjän asevoimiin ja ilma-aseeseen erikoistunut tutkija Guy Plopsky arvioi erääksi pääsyyksi Venäjän ilmavoimien kehnoon suoritukseen sen, ettei Venäjä ole pystynyt tuhoamaan ukrainalaisia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Plopskyn mukaan tätä ei ole edes yritetty järjestelmällisesti.

– Tämän seurauksena korkealla operointi on ollut hyvin vaarallista venäläisille lentokoneille – jopa moderneille konetyypeille (Su-35S, SU-30SM, Su-34, Su-25SM3), jotka on varustettu edistyneemmillä omasuojajärjestelmillä, Plopsky sanoo Twitterissä.

Venäläiskoneet eivät myöskään ole käyttäneet perässä vedettäviä harhamaaleja. Plopsky huomauttaa lisäksi, etteivät venäläiset näytä käyttävän myöskään tutkien tuhoamiseen tarkoitettuja ohjuksia taistelutehtäviä suorittaessaan.

Kaikki tämä on johtanut käytännössä tilanteeseen, jossa venäläiskoneet pyrkivät välttämään ukrainalaisia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä lentämällä pitkälti todella matalissa lentokorkeuksissa.

– Esimerkiksi Su-25-rynnäkkökoneet lentävän tietojen mukaan tavanomaisesti noin 50 metrin korkeudessa tai sen alle. Tämä vähentää pilottien tilannetajua ja lisää lentäjän virheen mahdollisuutta, Guy Plopsky sanoo.

Matalat lentokorkeudet tuovat venäläiskoneet myös olalta ammuttavien ilmatorjuntaohjusten ja ilmatorjuntatykkien ulottuville. Esimerkiksi saksalaisten Gepard-ilmatorjuntavaunujen on kerrottu toimineen tehokkaasti Ukrainassa.

Venäjä on sopeutunut tilanteeseen käyttämällä rynnäkköhävittäjiä usein rakettien ampumiseen mahdollisimman kaukaa. Ukrainasta kuvatuilla videoilla koneet ampuvat raketteja yläviistoon maksimoidakseen niiden kantaman. Tämä vähentää merkittävästi iskujen tarkkuutta ja tehoa. Näin kuitenkin minimoidaan koneiden Ukrainan ilmatilassa viettämä aika. Venäjän taisteluhelikopterit toimivat usein samalla tavalla.

Täsmäaseet ja maalinosoituskyky puuttuvat

Venäläisten maajoukkojen tukeminen olisi ilmavoimille vaikeaa, vaikka koneet eivät joutuisikaan karttamaan ukrainalaista ilmatorjuntaa.

Guy Plopskyn mukaan maa- ja ilmavoimien yhteisoperaatiokyky on Venäjällä varsin kehnoa. Lisäksi joukoilta puuttuu edistyneitä maalinosoituskykyjä ja täsmäaseista on pulaa.

Tämän takia ilmavoimien on operoitava tulitukitehtävissä matalalla ja lähellä taistelukenttää.

– Kun otetaan huomioon Ukrainan ilmapuolustuksen ilmeisen raskas läsnäolo Harkovan alueella (ja todennäköinen huoli omien ampumisesta), eivät Venäjän lentokoneet ole metsästäneet siellä lainkaan kohteita viime päivinä, Plopsky huomauttaa.

Venäläiset ovat hänen mukaansa sen sijaan luottaneet iskuissaan maajoukkojen toimittamiin koordinaatteihin. Tässä on asiantuntijan mukaan useita ongelmia. Asiantuntija huomauttaa, että pula täsmäaseista ja huono maajoukkojen ja ilma-aseen integraatio johtavat tässä kuitenkin ongelmiin.

LUE MYÖS:

Pysäyttävät luvut paljastavat Venäjän ilmasodan ”totaalisen epäonnistumisen” (VU 27.5.2022)

Merkittävä havainto Venäjän ilmavoimista Ukrainassa – ”Voi muodostua ratkaisevaksi” (VU 22.4.2022)

Miksi Venäjä käyttää ilmavoimiaan näin? (VU 11.3.2022)





1/ Why has the Russian Air Force been unable to effectively support ground forces? A short thread 👇 (Given Twitter's word limit, the thread is brief, providing an overview of several points). pic.twitter.com/3Icwrsy2NP — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 11, 2022

3/ As a result, operating at medium and high altitudes has remained highly dangerous for Russian fixed-wing aircraft, even for more modern types (Su-35S, Su-30SM, Su-34, Su-25SM3), that are equipped with more advanced self-protection suites. — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 11, 2022