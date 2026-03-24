Venäjän sotilaskoneissa vakavia vikoja – kaluston kunto romahtaa

Venäjän sotilasilmailussa on ilmennyt poikkeuksellisen paljon teknisiä ongelmia, käy ilmi vuodetusta turvallisuusraportista. Kolmen viikon aikana kirjattiin 24 tapausta, joista yhdeksässä moottori petti kesken lennon.

Militarnyin mukaan avointen lähteiden analyytikkoryhmä OsintFlow julkaisi raportin, joka kattaa joulukuun 29. päivältä tammikuun 18. päivään ulottuvan aikajakson.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tapaukset koskevat sekä hävittäjiä että kuljetuskoneita useissa eri lentotukikohdissa.

Keskeinen havainto on vikojen toistuminen useissa konetyypeissä, kuten Su-34-, Su-30- ja Su-35-hävittäjissä sekä Il-76- ja An-124-kuljetuskoneissa.

Ohjaamoissa näkyi toistuvasti varoitus metallihiukkasista öljyssä tai alhaisesta öljynpaineesta. Tämän jälkeen moottori sammutettiin, ja kone palasi yhdellä moottorilla. Yhdeksän tapausta noudatti täsmälleen tätä kaavaa.

Analyytikot arvioivat, että ilmiö voi viitata laajempiin ongelmiin, kuten moottorien kulumiseen, huoltovälien venymiseen tai varaosapulaan.

Sama kone, sama vika kahdesti

Yksi raportin poikkeuksellisimmista tapauksista koskee Su-30SM2-hävittäjää, jossa sama oikean moottorin vika ilmeni kahdesti viiden päivän sisällä.

Molemmilla kerroilla kone joutui sammuttamaan moottorin lennolla ja palaamaan tukikohtaan yhdellä moottorilla. Ilmailuasiantuntija Anatoli Hraptšynskyi on aiemmin arvioinut, että Venäjän suurin ongelma liittyy juuri moottoreihin.

Poimintoja videosisällöistämme

– Venäjä on edelleen yhden kriittisen ongelman panttivanki: moottorien. Tuontikorvaus ei ole onnistunut, hän totesi.

Raportti kuvaa myös vakavia yksittäisiä vaaratilanteita. Eräässä tapauksessa Su-34-hävittäjästä putosi 500 kilon liitopommi heti nousun jälkeen. Pommi putosi noin 300 metrin päähän kiitotiestä, mutta kone jatkoi tehtäväänsä.

Toisessa tapauksessa Mi-8-helikopteri palasi miehitetylle Krimin niemimaalle suuntautuneelta lennolta. Sen rungossa havaittiin kymmeniä senttimetrejä leveä reikä, mikä oli mahdollisesti aiheutunut ilmatorjuntaohjuksen sirpaleista. Tarkkaa syytä ei voitu varmistaa.

Taustalla pakotteet ja kuluminen

Mainos - sisältö jatkuu alla

Raportin katsotaan kertovan Venäjän sotilasilmailun kasvavista ongelmista.

Länsimaiden pakotteet ovat vaikeuttaneet varaosien ja huollon saatavuutta, ja samaan aikaan kalustoa on tuhoutunut ja vaurioitunut taistelutoiminnassa.

Yksittäiset tapaukset vaihtelevat, mutta kokonaiskuva vaikuttaa samankaltaiselta: tekniset viat toistuvat, ja osa niistä on vakavia.