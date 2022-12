Venäjän sotilaat kuvattiin varastamassa kylpyammeita

Venäjän sotilaiden on kerrottu syyllistyneen laajamittaiseen ryöstelyyn Ukrainan kaupungeissa ja kylissä.

Sosiaalinen media on täynnä videoita, joissa venäläiset kantavat asunnoista ulos esimerkiksi pesukoneita ja vessanpönttöjä.

Nyt verkossa leviää lennokilla kuvattu video, jossa hyökkääjän sotilaat ovat varastaneet kylpyammeen.

Videon on jakanut Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko.

– Mitä luulet heidän laittavan ryöstelylistoilleen seuraavaksi, hän kysyy tviitissään.

First toilets and washing machines, now bathtubs.

What do you think they will put on their looting lists next? pic.twitter.com/LDzQpzdKck

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 6, 2022