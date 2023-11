Kremlin sotateollisuuteen virtaa tuotteita Turkista

Kremlin sotatoimien kannalta tärkeiden tuotteiden tuonti on lisääntynyt huomattavasti Turkista kuluneen vuoden aikana. Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että länsimaisia komponentteja virtaa Venäjälle pakotteista huolimatta.

Financial Times -lehden mukaan Turkissa toimivat yhtiöt ovat hankkineet yhä suurempia määriä kymmeniä siviilialan tuotteita, joita Venäjän asevoimat tarvitsee. Havainto on lisännyt jännitteitä Turkin ja muiden Nato-maiden välillä.

Yhdysvallat passitti kuluvalla viikolla valtiovarainministeriön terrorismista ja talousalan tiedustelusta vastaavan Brian Nelsonin Istanbuliin ja Ankaraan. Hänen tehtäväkseen kerrotaan sellaisen kaupankäynnin tutkiminen ja estäminen, joka voisi hyödyttää Venäjää sodassaan Ukrainaa vastaan.

Joidenkin kaksoiskäyttötuotteiden väitetään menneen suoraan Venäjälle, vaikka niiden päämääräksi oli ilmoitettu jokin toinen valtio.

Turkista on viety tämän vuoden aikana yli 144 miljoonalla eurolla Kremlin haluamia tuotteita Venäjälle ja viiteen entiseen neuvostotasavaltaan, joiden epäillään toimivan väliasemina kuljetuksissa. Summa on kolme kertaa suurempi kuin vuosi sitten ja noin viisi kertaa suurempi kuin vuosien 2015–2021 keskiarvo.

Listalla on mikrosiruja, viestintälaitteita ja optisia tuotteita.

– On ilmiselvää, että tämä materiaali on menossa Venäjälle, PIIE-ajatushautomon vanhempi tutkija Elina Ribakova sanoo.

