Venäjän sotateollisuuden tietoja on alettu poistaa hakukoneista

Venäläinen tietotekniikka-alan yrityskonserni Yandex, joka ylläpitää Venäjän suurinta hakukonetta, sekä digitaalisia karttoja ja oppaita muun muassa Venäjän kaupungeista kehittävä 2GIS ovat poistaneet listoiltaan ainakin 12 venäläiseen sotateolliseen kompleksiin kuuluvaa yritystä.

Jos klikkaa hiirellä Yandex Mapsissa tai 2GISissa yrityksen sijaintia, saa ilmoituksen, että organisaatio on poistettu luettelosta, tai sen kohdalla ei ole mitään tietoa.

Tiedot on poistettu molemmista hakukoneista ainakin seuraavista yrityksistä: Tambovin ruutitehdas, Muromin räjähdystekniikka- ja sytytintehdas, risteilyohjuksia kehittävä ja valmistava Raduga, raketinheittimiä kehittävä ja valmistava NPO SPLAV, Rosrezervin Burevestnikin öljyvarikko, räjähteitä ja ampumatarvikkeita valmistava Neuvostoliiton 50-vuotispäivin mukaan nimetty kemiallinen tehdas Brjanskissa, muun muassa ilmatorjuntajärjestelmiä valmistava Kupol, räjähteitä valmistava ja ampumatarvikkeita lataava Sverdlov, lentokoneiden ja ohjusten ohjausjärjestelmiä valmistava Progress, ilmatorjuntajärjestelmiä valmistava JSC ja Permin ruutitehdas, joka tuottaa räjähdekärkiä ilmatorjunta- ja risteilyohjuksiin.

Lisäksi Yandexista on poistettu lentokoneiden ja avaruusalusten laitteita valmistava PJSC Elektropribor. Yandex alkoi jo aiemmin sumentaa sotateollisuutta satelliittikuvistaan. Jotkut yritykset löytyvät yhä kuvista, vaikka niiden tiedot on poistettu, ja joissakin tapauksissa jopa yritysten osoitteet on poistettu kartoilta.

Ukraina on iskenyt drooneilla moneen näistä yrityksestä, jotka löytyvät yhä Googlesta ja Google Mapsista.

Sotateollisuuden yritysten poistamis- ja satelliittikuvien muokkausvaatimukset alkoivat helmikuussa 2025, jolloin Venäjän yleisen syyttäjän virasto yritti oikeusteitse pakottaa Yandexia poistamaan tai häivyttämään Elektropriborin ja Tambovin ruutitehtaan listoiltaan ja satelliittikuvistaan. Jo tätä aiemmin tammikuussa oikeus määräsi Yandexia poistamaan Rosneftin Rjazanin öljynjalostamon tiedot.

Viime vuonna Yandex teki yhteistyötä viranomaisten kanssa paljastaen niille ennätysmäärän käyttäjätietoja ja piilottaen puolustusministeriön värväysmainosten vaikuttavuustietoja.