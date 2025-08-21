Moskovan sotalennokkien valmistaja on menossa konkurssiin

Suuri venäläinen lennokkivalmistaja JSC Kronstadt on vakavissa talousvaikeuksissa ja päätymässä mediatietojen perusteella konkurssiin.
Asiasta kertoo CNewsiin tässä viittaava Moscow Times.
Yhtiötä vastaan on nostettu viimeisten kolmen kuukauden aikana peräti 40 kannetta maksamattomista saatavista. Vaatimusten yhteissumma on noin 630 miljoonaa ruplaa eli vajaat seitsemän miljoonaa euroa.
Yhtiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot löytyvät vuodelta 2020. Silloin Kronstadt teki lähes 40 miljoonaa euroa tappiota.
Vyörynä tulevien kanteiden takana on jutun mukaan yritykselle tavaraa ja palveluja myyneiden alihankkijoiden halu päästä mukaan yhtiön velkojien listalle konkurssin tullessa.
Kronstadtin kerrotaan menettäneen pääsijoittajansa AFK Sisteman vuonna 2022. Myös pakotteet ja komponenttien hintojen kasvu ovat rokottaneet yhtiötä.
Kronstadt tunnetaan muun muassa Orion- ja Inohodets- lennokeistaan. Ne ovat olleet käytössä Ukrainan rintamalla.