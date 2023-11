Venäjän sotadroonien valmistajan poika töissä aseriisunnan instituutissa – joutui pakotelistalle

Itsenäinen venäläinen tutkivaan journalismiin erikoistunut verkkosivusto iStories kertoi kesällä, että venäläisen asesuunnittelija Alexander Zaharovin poika Lavrentii Zaharov työskentelee YK:n aseriisuntatutkimusinstituutissa Genevessä.

Insinööri Alexander Zaharov on ollut mukana kehittämässä ja valmistamassa lennokkeja yli 15 vuoden ajan Venäjän puolustusministeriössä. Venäjän propagandassa miestä on kuvailtu jopa uuden sukupolven Mihail Kalashnikoviksi, joka suunnitteli kuuluisan AK-47 -rynnäkkökiväärin.

Tehokasta ja tuhovoimaista Lancet-lennokkia on käytetty myös Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan.

Verkkosivusto iStories kertoi myös, että asesuunnittelijan poika Lavrentii omistaa yli 1,7 miljoonan euron arvoisen asunnon Lontoon keskustassa.

Vuonna 2018 ostettu asunto on kooltaan 1 000 neliömetriä, ja siinä on kolme makuuhuonetta, keittiö-ruokailutila ja ulkoterassilta näkyvät Lontoon maamerkit Big Ben ja London Eye.

Kesällä Zaharovien perhe ei ollut Britannian pakotteiden kohteena, mutta silmukka perheen ympärillä on alkanut kiristyä.

Kansainvälistä Magnitski-kampanjaa vetävä Bill Browder kertoo viestipalvelu X:ssä, että YK:ssa työskentelevä asesuunnittelijan poika on lisätty Yhdysvaltain pakotelistalle.

In August it was reported that the son of Russia’s producer of military drones was working at the disarmament institute at he UN in Geneva. Today that individual was added to the US sanctions list. https://t.co/rJ9twcj12t pic.twitter.com/b5gWzqiNB8

— Bill Browder (@Billbrowder) November 2, 2023