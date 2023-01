”Venäjän sisällissota on jo käynnissä”

Brittiläisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Edward Lucasin mukaan ”Venäjän seuraava sisällissota” on jo käynnissä”.

Yhtenä osoituksena tästä hänen mukaansa on yksityisen palkka-armeija Jevgeni Prigozhinin uhkakas käyttäytyminen ja nousu merkittäväksi hahmoksi Venäjän politiikassa.

Wagner ei ole kuitenkaan ainoa yksityisarmeija.

– On muitakin. Puolustusministeri Sergei Shoigulla on yksityinen sotilasyhtiö Patriot. Suurliikemies Gennadi Timtšenkolla on Redut, jota käytettiin aiemmin turvaamaan hänen luonnonvaraliiketoimintaansa. Tšetšeenien voimamies Ramzan Kadyrov johtaa tasavaltaansa kuin mafian johtokuntaa ja omalla yksityisarmeijallaan, Lucas kirjoittaa CEPA-ajatuspajan sivuilla.

Epävirallisessa asemassa olevat yksityisarmeijat ovat hänen mukaansa merkki Venäjän asevoimien epäonnistumisesta.

– Teorian tasolla kaikki palkkasoturitoiminta on Venäjän alueella laitonta. Nyt niitä ei vain suvaita, ne kukoistavat. Lisäksi nämä joukot ovat loisia Venäjän varsinaiselle armeijalle. Ne kilpailevat sen ja muiden kanssa tarvikkeista. Niiden olemassaolo monimutkaistaa komentoketjua ja heikentää Venäjän yleistä sotilaallista tehokkuutta, Lucas kirjoittaa.

– Tämä haiskahtaa 1990-luvulta, jolloin oligarkeilla oli lain yläpuolella ja sen ulkopuolella toimivia yksityisiä turvallisuusjoukkoja. Se päättyi (Vladimir) Putinin valtaannousuun. Tämä on kuitenkin erilaista: nämä eivät ole ylistettyjä henkivartijoita vaan todellisia puolisotilaallisia voimia. He ja heidän sotapäällikkönsä eivät vain heijasta Venäjän politiikan tilaa. He muotoilevat sen.

Edward Lucas jakaa Yhdysvalloissa maanpaossa elävän venäläiskommentaattori Andrei Piontkovskin näkemyksen, että Venäjän eliitti aistii Putinin valtakauden olevan päättymäisillään. Seuraava sisällissota on gangstereiden välinen sota rahasta.

– Riitelevät klaanit valmistautuvat seuraavaan: suojelemaan sitä, mitä heillä on, ja kamppailemaan valtavasta omaisuudesta, joka on käytettävissä hallinnon romahtamisen jälkeen.