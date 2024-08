Venäjän sankari murhasi 18-vuotiaan naisen, vapautettiin rintamalle

Venäjän asevoimien everstiluutnantti Irek Magasumov, joka tuomittiin kesäkuussa 11 vuodeksi vankeuteen siviilin murhasta miehitetyllä Luhanskin alueella, on palannut Ukrainan rintamalle, kertoo Radio Free Europe viitaten business-gazeta.ru-sivustoon.

Magasumovin vaimo vahvistaa asian sivustolle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi Magasumoville 2. elokuuta 2023 Venäjän sankari -kunniamerkin osallistumisesta taisteluihin Ukrainassa. Kunniamerkki on Venäjän korkein kunnianosoitus.

Pian tämän jälkeen Magasumov pidätettiin viime vuonna, ja kunniamerkki peruttiin.

Tutkijoiden mukaan Magasumov ja hänen upseeriystävänsä kutsuivat kaksi nuorta naista harjoittelemaan ampumista pistooleilla Luhanskin kaupungissa, mikä johti 18-vuotiaan Darja Kiseljovan kuolemaan.

Hänen asianajajiensa mukaan kyse oli onnettomuudesta. Magasumov kuitenkin hyväksyi tuomion sillä ehdolla, että hänen sallitaan palata sotilasyksikköönsä.

Tunnettu Venäjä-asiantuntija, Chicagon yliopiston professori Konstantin Sonin kuvailee tapausta Putinin ”pahan kierteeksi”.

– Arvonimeä juhlistaessaan hän (Magasumov) tappoi 18-vuotiaan ukrainalaisen tytön miehitetyssä Luhanskissa. Kesäkuussa 2024 hänet tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen. Kuukautta myöhemmin hän palasi taistelukentälle tappamaan lisää ukrainalaisia, Sonin toteaa X-palvelussa.

