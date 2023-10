Moskovan ”salainen” asiakirja linjaa tulevat tavoitteet – tutkija epäilee info-operaatioksi

Sosiaalisessa mediassa on jälleen kiertänyt dokumentti, jonka väitetään olevan tehty Vladimir Putinin pyynnöstä ja esittävän Venäjän strategiset tavoitteet tuleville vuosille.

Yhdeksi tekijöistä on mainittu Kremlin suosima ulkopoliittinen ajattelija, professori Sergei Karaganov. Parikymmensivuisessa muistiossa muun muassa sanotaan, että Venäjän tulisi auttaa kolmansia maita hankkimaan ydinaseita tukeakseen omaa tavoitettaan moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, sekä irtautua itse kaikista ydinasesopimuksista.

Ukrainan varalle asiakirja linjaa maan infrastruktuurin täydellisen tuhon, jolloin se jäisi Venäjän ”tyhjäksi puskurivyöhykkeeksi” ja lännen kiinnostus loppuisi. Ukrainalaisia ainakin 1-2 miljoonaa voisi muistion mukaan pakkosiirtää Siperiaan. Ukrainassa väestöä on 44 miljoonaa.

Pitkän linjan Venäjä-asiantuntija suhtautuu muistioon skeptisesti.

– Surullisen kuuluisa asiakirja on jälleen täällä, kirjoittaa Johns Hopkins -yliopiston professori Sergei Radtshenko X-viestialustalla.

Radtshenko kertoo keskustelleensa aiemmin joidenkin kirjoittajiksi väitettyjen venäläisten kanssa ja päätelleensä siitä, että dokumentti on väärennös.

– Mutta en vieläkään tiedä, kuka tämän takana oli, Radtshenko toteaa nyt.

– Oma suosikki-salaliittoteoriani on se, että Karaganov itse oli asialla.

Karaganov on tullut tunnetuksi ydinasepuheistaan. Hän on aiemmin esittänyt muun muassa ”ennaltaehkäisevää ydinaseiskua” Eurooppaan. Kesäkuussa Karaganov väitti, että isku Puolaan keskisuureen kaupunkiin voisi olla välttämätön ”Venäjän tavoitteiden turvaamiseksi” Ukrainassa ja sen ulkopuolella.

Radtshenko arvioi, että ”vuodetulla” muistiolla yritetään luoda vaikutelmaa siitä, että ydinasepelottelussa kyse olisi oikeasta poliittisten asiantuntijoiden suosituksesta Venäjän hallitukselle ja siten vakavasti otettavasta uhasta.

Tutkijan mukaan kyse voi siis olla informaatio-operaatiosta – tai sitten vain täydellisestä hölynpölystä.

Ah! The infamous paper is back. As you recall, I concluded (on the basis of a discussion with some of the alleged authors) that the paper was a sophisticated fake. But I still don't know who was behind it. My favorite conspiracy theory would hold that it was Karaganov himself,… https://t.co/TpVLwCqDQI

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) October 3, 2023