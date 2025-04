Venäjän sabotaasiryhmät iskivät nopeasti rajan yli mönkijöillä

Ukrainan rajavartiolaitoksen tiedottaja Andrii Demtshenkon mukaan noin 15 hengen venäläiset sabotaasi- ja tiedusteluryhmät yrittävät edetä kansainvälisen rajan yli Ukrainan Sumyn, Tshernihivin ja Harkovan alueilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo rintamakatsauksessaan.

– Demtshenko totesi, että Venäjän joukot hyökkäävät lähellä Basivkan, Novenken ja Zhuravkan kyliä (Sumyn kaupungin koillispuolella). Venäläisjoukot käyttävät toisinaan mönkijöitä edetäkseen mahdollisimman nopeasti ja syvälle saadakseen jalansijan odottaessaan vahvistuksia.

Venäläinen sotabloggaaja väitti 21. huhtikuuta, että hyökkääjän joukot jatkoivat hyökkäyksiä määrittelemättömillä alueilla Ukrainan Sumyn alueella.

Venäjä julisti viikonloppuna pääsiäistulitauon, jota se kuitenkin rikkoi tuhansia kertoja pitkän rintamalinjan eri lohkoilla.

Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoo kirjanneensa yhteensä 165 eri taistelua viimeisen vuorokauden ajalta.