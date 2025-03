Venäjän ruokavarannon kerrotaan alkaneen vähentyä

Venäjän yleisen syyttäjän virastosta on tulossa Venäjän valtiolle merkittävä tulonlähde, joka tuottaa satoja miljardeja ruplia valtion kassaan takavarikoituina epälojaalien liikemiesten ja häväistyjen virkamiesten omaisuudesta.

Yleisen syyttäjän Igor Krasnovin mukaan viime vuonna virasto takavarikoi valtiolle korruptio-oikeudenkäyntien perusteella 500 miljardia ruplaa (5,4 miljardia euroa), ja otti yrityksiä valtion haltuun 2,4 biljoonan ruplan (26,1 miljardin euron) edestä.

– Vaateidemme perusteella valtiolle palautettiin viisi strategista yritystä, joista neljä oli ulkomaisessa hallinnassa. [Niiden] omistajat olivat ohjeistaneet tuotteiden ja voittojen viennin epäystävällisille toimivalloille, Krasnov totesi kokouksessa, jossa oli läsnä myös Venäjän johtaja Vladimir Putin.

Kansallistettuja yrityksiä on jo alettu myydä uusille omistajille, mikä on jo tuonut kassaan 132 miljardia ruplaa (1,44 miljardia euroa). Esimerkiksi Rolf-automyynti myytiin 35 miljardilla (3,8 miljardilla eurolla), kemiantehtaita 38 miljardilla (4,1 miljardilla eurolla) ja maatalousyhtiöitä 42 miljardilla ruplalla (4,6 miljardilla eurolla). Kymmenien yritysten kansallistaminen on tehty suljettujen ovien takana.

Helmikuussa Kreml päätti kansallistaa Venäjän suurimman viljanviejän Rodnie Poljan, suurimman kiinteistösijoitusyhtiön Raven Russian ja Domodedovon, Moskovan toiseksi vilkkaimman lentoaseman. Uuden lain mukaan valtionyhtiöiden täytyy siirtää puolet markkina-arvostaan valtion budjettiin.

Venäjän valtiovarainministeriö odottaa ministeri Anton Siluanovin mukaan budjettiin vähintään 100:aa miljardia ruplaa (1,1 miljardia euroa) kansallistettujen kiinteistöjen yksityistämisestä. Venäjällä on käynnissä markkinoiden uusjako korruption vastaisen taistelun nimissä.

Liikemies Dmitri Potapenko sanoo Moscow Timesille, että hän ei kutsu toimintaa kansallistamiseksi, koska mikään kiinteistö ei jää valtiolle, vaan ne kaikki jaetaan uudelleen tietyille ryhmille. Tämä prosessi on hänen mukaansa ollut aina käynnissä, mutta oli jo loppumassa, kunnes nyt se on kiihtynyt uudelleen, koska valtion ruokavaranto on alkanut vähentyä.