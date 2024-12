Venäjän rahtilaiva upposi Välimerellä – väite räjähdyksestä

Venäläinen Ursa Major -rahtialus on uponnut Välimerellä. Venäläisessä mediassa on väitetty uppoamisen syynä olevan räjähdys aluksen konehuoneessa. Kaksi miehistön jäsentä on yhä kateissa. Aiheesta kertoo Sky News.

Laivan ilmoitettu kohdesatama oli Venäjän Vladivostok. Alus lähti liikkeelle Pietarin satamasta 11. joulukuuta ja viimeisin signaali on saatu maanantai-iltana Algerian ja Espanjan välisellä merialueella.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan kyseinen venäläisalus oli lähetetty Syyriaan keräämään aseita ja sotilasvarusteita Syyrian entisen presidentin Bashar al-Assadin kaatumisen vuoksi. Assad pakeni Syyriasta Moskovaan. Viime viikkoina Venäjä on vetänyt pois joukkojaan Pohjois-Syyrian rintamilta.

Venäjä on ollut Syyrian hallituksen keskeinen liittolainen. Assadin hallinnon kaatumisen myötä Venäjän Syyrian Latakiassa ja Tartuksessa sijaitsevien tukikohtien tulevaisuus on epäselvä.