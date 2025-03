Venäjän puolustusministeriön lentoyhtiö on haettu konkurssiin

Venäjän puolustusministeriön erikoislento-osaston omistama lentoyhtiö Kosmos on ajautunut vakaviin talousongelmiin ja on konkurssin partaalla. Aiemmin avaruusjärjestö Roscosmosille kuulunut lentoyhtiö on pyytänyt virallisesti Venäjän federaation ilmaliikennevirasto Rosaviatsijaa perumaan yhtiön operointisertifikaatin, mikä tehtiin 20. helmikuuta 2025.

Kosmosilla on jäljellä enää yksi lentokone ja reilu viidennes henkilöstöstä. Yhtiön osakkeiden pääomistaja on lopettanut lentoyhtiön rahoittamisen, ja verovirasto aloitti marraskuussa 2024 oikeusprosessin Moskovan välimiesoikeudessa yhtiön asettamiseksi konkurssiin.

Puolustusministeriön erikoislento-osasto hankki Kosmosin yhtä osaketta vaille 75 prosentin osake-enemmistön vuoden 2022 lopussa maksaen niistä symbolisen yhden ruplan (yhden eurosentin) hinnan. Loput osakkeet jäivät Roscosmosille.

Hankintahetkellä yhtiön tappiot edelliseltä viideltä vuodelta olivat olleet noin 700 miljoonaa ruplaa (7,6 miljoonaa euroa) ja sen laivastoon kuului kolme konetta, yksi Tupolev Tu-134 ja kaksi Jak-42:ta. Tällä hetkellä yhtiöllä on vain yksi Jak-42 ja sen kokonaisvelka on lähes 900 miljoonaa ruplaa (9,8 miljoonaa euroa), josta yli 400 miljoonaa (4,4 miljoonaa euroa) Roscosmosille, noin 300 miljoonaa (3,3 miljoonaa euroa) erikoislento-osastolle, yli 100 miljoonaa (1,1 miljoonaa euroa) verovirastolle ja noin 20 miljoonaa (220 000 euroa) sen omille työntekijöille.

Vuonna 2023 yhtiön palveluksessa oli yli 200 henkilöä, mutta nyt enää noin 40. Talouslehti Kommersantin mukaan uusi pääomistaja lopetti viime vuonna yhtiön verovelkojen maksamisen. Pääomistajan kiinnostus lentoyhtiöön loppui sen jälkeen, kun sen johtaja, entinen varapuolustusministeri Timur Ivanov pidätettiin lahjusjutun takia.

Yhtiön entisten työntekijöiden mukaan sen johto on yrittänyt toistuvasti saada yhteyttä pääomistajaan mutta tuloksetta. Kosmosin toukokuussa 2024 aloittanut johtaja Mihail Smirnyh on ehdottanut ratkaisuja kriisiin, kuten henkilöstön vähennyksiä ja velkajärjestelyä, mutta hän ei ole saanut tukea ehdotuksilleen. Hänelle ei kuitenkaan ole myönnetty edes eroa tehtävästään.

Kosmosilla on helmikuun 20. päivästä alkaen 270 päivää aikaa aloittaa toimintansa uudelleen, mutta sitä varten se tarvitsee käyttöönsä ainakin kolme konetta. Kommersantin mukaan yhtiö neuvottelee Jak-42-koneiden omistajien kanssa koneiden vuokraamisesta.

Kosmos Airlinesin perusti 30 vuotta sitten raketti- ja avaruusyhtiö Energia. Sen lisenssiin kuului vaarallisten aineiden kuljetus, mukaan lukien ydinmateriaalit. Se lensi Roscosmosin ja sen tytäryhtiöiden lentoja kotimaan lisäksi EU:hun, Kiinaan, Kaakkois-Aasiaan ja Afrikkaan. Vuodesta 2019 lähtien yhtiö hoiti sotilashenkilöiden, heidän perheidensä ja siviilierikoishenkilöstön kuljetuksia arktiselle alueelle.