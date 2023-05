Venäjän puolustusministeriö peittyy savuun videolla, Moskova kiistää tulipalon

Venäjän hätätilaministeriö kiistää valtiollisen uutistoimisto TASS:in aiemmat tiedot, joiden mukaan Moskovassa sijaitsevan puolustusministeriön päärakennuksen parvekkeella olisi syttynyt tulipalo.

TASS pohjasi tietonsa pelastuspalvelun ilmoitukseen. Palokunnan kerrottiin siirtyneen paikalle sammuttamaan paloa.

CNN:n mukaan paikallisviranomaiset väittivät myöhemmin, ettei minkäänlaista tulipaloa ollut havaittu. Mahdollisista loukkaantumisista ei ollut tietoa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistun videon perusteella puolustusministeriön ympärillä olisi ollut savua. Videolla oleva nainen sanoo, että ”tulipalon käry on hirvittävä”.

Eri puolilla Venäjää on tehty kevään mittaan epäiltyjä lennokki-iskuja. Tämän lisäksi monissa teollisuuslaitoksissa ja strategisissa kohteissa on sattunut epäilyttävinä pidettyjä tulipaloja ja räjähdyksiä.

As a symbol of Russia’s military, the Russian Defense Ministry in Moscow is on fire 🔥 pic.twitter.com/XCDEP6otXQ

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) May 24, 2023