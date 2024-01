”Venäjän presidentti haluaa miehittää koko Ukrainan eikä koskaan halunnut rauhaa”

– Hän (Vladimir Putin) ei halua rauhaa Ukrainan kanssa, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi brittiläisen uutiskanavan haastattelussa Ukrinformin mukaan.

Hän totesi myös, ettei hän voisi kuvitella allekirjoittavansa rauhansopimusta, jonka mukaan väliaikaisesti miehitetty Donbassin ja Krimin alue olisivat osa Venäjää.

– Jos haluamme pysäyttää hänet (Putinin), jos maailma ei halua sen tapahtuvan uudelleen, että tällaista hyökkäystä ei tapahdu muutaman vuoden kuluttua uudelleen, on parempi hoitaa se nyt, Zelenskyi sanoi.

– Jos todella haluamme rauhan Euroopassa – ei vain Ukrainassa, vaan myös Ukrainassa ja Euroopassa – meidän kaikkien on ymmärrettävä, että Ukraina on todella itsenäinen.

Samalla hän totesi, että ”on tietysti parempi löytää poliittinen tapa palauttaa itsenäisyytemme”.

Hän muistutti myös, että ukrainalaisilla ei ole varaa väsyä sotaan.

– Muuten he voivat menettää kaiken, mitä heillä on. Kun puhumme ”väsymyksestä”, meidän on erotettava toisistaan seuraavat asiat. Meillä ei ole varaa sotaväsymykseen. Joku puolustaa valtiota, ja puolustus ei ole vain etulinja, vaan se on myös ihmiset, jotka työskentelevät, ihmiset, joilla on yrityksiä, ja jotka maksavat veroja.

– Tähän voi kyllästyä rakettien tulen alla, mutta ihmiset jatkavat työtään. Ja kaikki tämä on tärkeää, joten meillä ei ole oikeutta väsyä. Ja jos väsymme – tässä sanan merkityksessä – menetämme sen, mitä meillä on, Zelenskyi korosti.

Hän huomautti, että kaikki ihmiset väsyvät työpäivän jälkeen, mutta seuraavana aamuna he nousevat ja menevät töihin.

– Meillä on varaa olla illalla väsynyt, mutta aamulla meidän on puolustettava valtiota, taisteltava sen puolesta, jos haluamme sen säilyttää, presidentti korosti.