Venäjän pommikoneiden kentät heräsivät toimintaan – Ukrainassa pelätään massiivista iskua

Ukrainan sotaa seuraavat ukrainalaiset some-kanavat varoittavat Venäjän suuren ohjusiskun mahdollisuudesta Ukrainaan, kertoo BBC:lle työskentelevä freelance-toimittaja Euan MacDonald X-alustalla.

Hän on jakanut tilillään kuvakaappauksen (jutun alla) sosiaalisessa mediassa kiertävästä varoituksesta.

Venäjän kerrotaan valmistautuvan todennäköisesti massiiviseen ohjusiskuun.

Hyökkääjän sanotaan koonneen ainakin yhdeksän strategista Tu-95-pommikonetta kolmeen lentotukikohtaan (Olenja, Engels 2 ja Djagilevo), joissa niitä varustetaan risteilyohjuksilla.

Lentotukikohdista kaksi sijaitsee Ukrainan lähellä.

Ukrainian monitors warning of high chance of large Russian missile attack on Ukraine, with fascist Russia mustering its fleet of Tu-95 strategic bombers. Meanwhile, Russian airports are in chaos, with delays and cancellations as 485 🇺🇦 drones swoop into Russia over two days. pic.twitter.com/juEjKKOxgU — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) May 22, 2025

❗️Ukrainian monitoring channels report a likely preparation for a massive Russian missile strike. The number of Tu-95MS strategic bombers near Ukraine has increased to 9, and they are being loaded with cruise missiles at multiple airbases: 5 at Olenya, 2 at Engels-2, and 2 at… pic.twitter.com/8H1xkiN5xK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025