Venäjän polttoainelaitoksia moukaroidaan nyt lennokeilla

Ukrainan kerrotaan lisänneen talven aikana lennokki-iskuja Venäjän puolella sijaitsevia kohteita vastaan.

Hyökkäykset ovat vastatoimi Venäjän massiivisille ohjus- ja lennokki-iskuille useita ukrainalaiskaupunkeja vastaan. Vahingot ovat jääneet viime talvikautta vähäisemmäksi Ukrainan voimakkaamman ilmapuolustuksen vuoksi.

Eräs vastaiskuista kohdistui Orjolin kaupunkiin, joka sijaitsee noin 360 kilometriä Moskovan lounaispuolella. Matkaa Ukrainan rajalle on 160 kilometriä. Paikallismedian mukaan yksi räjähdedrooni osui Orelnefteprodukt-yhtiön öljyvarikolle ja toinen Oryolenergo-energiayhtiön rakennukseen.

Kuvernööri Andrei Klychkov kertoi Telegram-päivityksessään kolmen henkilön loukkaantuneen. Julkisten tietojen valossa ei ole selvää, mitä pitkän kantaman lennokkimallia Ukraina olisi käyttänyt.

Eri puolilla Venäjää on lisäksi sattunut useita räjähdyksiä ja tulipaloja, joista ainakin osan epäillään olleen seurausta sabotaasista. Venäläisen Baza-median mukaan Uralilla sijaitsevan Nizhny Tagilin lähellä kulkeva rautatie olisi vaurioitunut alkuviikosta räjähdyksessä.

Välikohtaus sattui lähellä paikallista öljyvarikkoa. Viime vuoden lopulla Ukrainan tiedustelupalvelun väitettiin sabotoineen Venäjän ja Kiinan välisiä rautatieyhteyksiä Siperiassa.

Ukrainian kamikaze drones struck the facilities of the "Orelnefteprodukt" oil & natural gas company located in the Russian city of Oryol this afternoon.

The city of Oryol is located approximately 160km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/VB64AaktF2

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 9, 2024