Venäjän pelko kasvaa, sukellusveneiden uusi droonipuolustus paljastui

Kaksi Venäjän laivaston Kilo-luokan sukellusvenettä on valokuvattu Pietarin laivastotukikohdassa Kronstadtissa.
– Kuva paljastaa yksityiskohtia niiden droonien (miehittämättömät ilma- ja pinta-alukset) vastaisesta puolustusjärjestelmästä, kertoo Merisodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton artikkelissaan.
Kyseiset sukellusveneet ovat Mozhaisk (B-608) ja Dmitrov (B-806).
– Havaitut puolustusjärjestelmät koostuvat jalustalle asennetusta raskaasta konekivääristä (mahdollisesti NSV 12,7 mm) perärungossa ja valonheittimestä komentosillalla. Taaempana olevaan toiseen sukellusveneeseen on asennettu häkki suojaksi droonien iskuilta ilmasta. Lähimmässä veneessä näyttää olevan toinen (vapaa) jalusta konekiväärille valonheittimen vieressä. Kyseinen jalusta näyttää olevan toisessa veneessä mahdollisesti konekiväärin käytössä, Sutton toteaa.
– Sukellusveneiden johto todennäköisesti katsoo, että ne ovat alttiina ukrainalaisille drooneille jopa Itämerellä. On kyseenalaista, kuinka tehokkaita nämä puolustuskeinot olisivat.
Ukraina on toteuttanut viime aikoina laajoja droonihyökkäyksiä muun muassa Venäjän energiainfrastruktuuriin Itämerellä.