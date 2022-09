Venäjän panssarijoukkojen ykkösnyrkki lyötiin hajalle Harkovassa

Venäjän 1. kaartin panssariarmeija on kärsinyt kohtalokkaita tappiota Ukrainan vastahyökkäyksessä Harkovassa. Sen kuvataan käytännössä menettäneen taistelukykynsä. Britit kutsuvat joukko-osaston tilaa ”vakavasti heikennetyksi”.

Britannian tiedustelun tilannekatsauksen mukaan joukko-osasto koki kovia tappioita jo Venäjän hyökkäyksen alkuvaiheessa, eikä niitä oltu ehditty kattaa ennen Ukrainan menestyksekkäitä iskuja Harkovan alueella.

Brittien mukaan 1. kaartin panssariarmeija ja muut alueelle sijoitetut Venäjän läntisen sotilaspiirin joukko-osastot ovat kärsineet niin suuria menetyksiä, että niiden kykyjen palauttaminen tulee todennäköisesti viemään vuosia.

1. kaartin panssariarmeijaa kuvataan tiedustelun arviossa erääksi Venäjän arvostetuimmista joukko-osastoista. Sen eräänä tehtävänä olisi ollut johtaa vastaiskuja länsimaita vastaan mahdollisessa Venäjän ja Naton konfliktissa.

