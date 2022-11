Venäjän pakkovärvättyjä kiristetään – ”ruokimme teidät vain, jos menette etulinjaan”

Venäjän 55. motorisoidun kivääriprikaatin pakkovärvätyille sotilaille ei anneta ruokaa tai lääkärinhoitoa ennen kuin he suostuvat palaamaan etulinjaan Itä-Ukrainan Svatoven lähellä, kertoo riippumaton venäläinen SOTA-media Telegramissa.

Sotilaiden kerrotaan kärsineen kovia tappioita lokakuussa ja vetäytyneen etulinjasta takaisin Svatoven kaupunkiin Luhanskin alueella.

SOTA-median mukaan sotilaat vaativat vetäytymisen jälkeen lääkärinhoitoa vammojensa vuoksi. Komentajat kuitenkin torjuivat pyynnöt ja asettivat hoidon ehdoksi paluun rintamalle.

Sotilaiden sukulaisten mukaan miehiltä on evätty myös ruoka.

– Jos menette etulinjaan, me ruokimme teidät, komentajien kerrotaan sanoneen.

Ukrainan itäosissa on käyty erittäin ankaria taisteluita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet Luhanskissa alueelle siirretyistä venäläisvahvistuksista huolimatta. Venäjän joukkojen kerrotaan rakentavan uusia puolustusasemia Svatoven lähialueella.

Venäjän joukot ovat samalla jatkaneet hyökkäyksiään Donetskissa sijaitsevan Bahmutin ympäristössä kovista tappioista huolimatta.

