Venäjän ortodoksikirkko lietsoo sotaa – ”erotettava maailmanneuvostosta”

Ukrainan vastaista hyökkäyssotaa aktiivisesti tukeva Venäjän ortodoksinen kirkko on yksi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) suurimmista jäsenkirkoista. Vuonna 1948 perustettu KMN on kristillisten kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu runsaat 350 ei-roomalaiskatolilaista kirkkoa yli 120 maasta.

Venäjän ortodoksisen kirkon piiriin kuuluu tutkija Elisabet Braw’n mukaan yhä monia, jotka pitivät aikoinaan rohkeasti puoliaan neuvostoviranomaisten julmia sortotoimia vastaan. Nyt kirkon johto on kuitenkin asettunut avoimesti tukemaan presidentti Vladimir Putinin aloittamaa sotaa Ukrainaa vastaan ja muuta viattomiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Siksi Venäjän ortodoksinen kirkko on erotettava Kirkkojen maailmanneuvostosta, kansalliseen turvallisuuteen liittyvien kysymysten parissa AEI-ajatushautomossa työskentelevä Braw toteaa tuoreessa artikkelissaan.

Kylmän sodan aikana KMN oli hänen mukaansa niin vaikutusvaltainen elin, että Varsovan liiton viranomaiset seurasivat sitä aktiivisesti, ja KGB:n agentteina toimineiden pappien avulla Neuvostoliitto onnistui ohjaamaan huomion pois harjoittamastaan kristittyjen vainosta. KMN:ssa toimineet itäsaksalaiset papit saivat puolestaan ohjeita Itä-Berliinistä, ja turvallisuuspalvelu Stasin kirkollisosasto piti heihin tiiviisti yhteyttä.

Maailmanneuvosto palvelee Braw’n mukaan edelleen arvokasta asiaa, mutta Venäjän ortodoksisen kirkon viimeaikainen toiminta on yhä räikeämmässä ristiriidassa sen periaatteiden kanssa.

Patriarkka siunasi hirmuteot

Pian sen jälkeen, kun Kreml aloitti syksyllä 300 000 miehen mobilisoinnin, Venäjän ortodoksikirkon patriarkka Kirill julisti Braw’n mukaan toivovansa, että Ukrainaa vastaan käytävässä ”veljessodassa” kaatuisi mahdollisimman vähän sotilaita.

– Hän kuitenkin lisäsi, että ”jos joku kuolee tätä velvollisuutta suorittaessaan, hän on epäilemättä tehnyt teon, joka on uhrauksen arvoinen. Hän on uhrannut itsensä toisten puolesta. Siksi uskomme, että uhraus pesee pois kaikki synnit, joihin tämä henkilö on syyllistynyt”, Braw sanoo.

– Antaessaan tällaisen synninpäästön yksittäisille sotilaille Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja siunasi itse sodan ja epäsuorasti myös sitä leimanneet murhat, kidutuksen, laajamittaiset sieppaukset ja hyökkäykset siviilikohteisiin, hän toteaa.

Patriarkka Kirill on hänen mukaansa kytkenyt itsensä yhä tiiviimmin Vladimir Putinin hallintoon ja ilmaissut toistuvasti avoimen tukensa sodalle. Kirilliä maltillisempi ja lahjakkaampi metropoliitta Ilarion, josta odotettiin tämän seuraajaa, siirrettiin viime kesänä Kremlin käskystä syrjään tehtävästään, koska hän ei suostunut seuraamaan patriarkan esimerkkiä.

KMN:n on Brawn’n mielestä korkea aika tunnustaa, että Venäjän ortodoksinen kirkko on sotaa lietsova ja kristillisyyttä pilkkanaan pitävä organisaatio, joka ei voi jatkaa maailmanneuvoston jäsenenä. Erottaminen ei hänen mukaansa horjuttane Venäjän ortodoksista kirkkoa sen enempää kuin erilaiset diplomaattiset toimet ovat onnistuneet horjuttamaan Kremliä.

– Se on kuitenkin tehtävä – jollei muuten, niin edes kristillisen säädyllisyyden vuoksi.