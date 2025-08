Venäjän öljynjalostamolla räjähti: Valtava tulipallo

Venäjän Samaran alueen Novokubyshevskin suurelle öljynjalostamolle on julkisuudessa liikkuvien tietojen perusteella isketty lennokeilla.

Ainakin yhden lennokin osuma öljyjätti Rosneftin jalostamolle näyttää tallentuneen alta löytyvälle videolla. Siinä näkyy räjähdys ja sen synnyttämä massiivinen tulipallo jalostamoalueella.

Iskuista tässä kertovan RBC Ukrainen mukaan Samaran alueella annettiin hälytys ilmaiskuista paikallista aikaa ennen kolmea aamuyöllä.

Asukkaiden kerrotaan raportoineen voimakkaita ääniä viiden maissa. Sen jälkeen sosiaalisessa mediassa on kiertänyt runsaasti kuvia ja videoita Novokubyshevskistä nousevista liekeistä.

Rosneft kertoo verkkosivuillaan, että jalostamo on eräs korkealaatuisen lentopolttoaineen päätuottajista Venäjällä.

Ukrainalaisten kerrotaan tehneen lennokki-iskuja myös Penzassa sijaitseville Venäjän sotateollisuudelle tärkeille tehtaille.

Ukrainian UAVs massively struck Russia last night. Among the successful strikes was the Novokuybyshevsk oil refinery in Samara, which is run by Rosneft. A massive explosion can be observed. pic.twitter.com/oMGw0b9ZVj

— (((Tendar))) (@Tendar) August 2, 2025