Venäjän nukkehallinnon johtaja vakuuttaa tulvien keskeltä: Kaikki on hyvin

Sosiaalisessa mediassa leviää video (jutun alla), jolla Venäjän nimittämä Hersonin alueen miehityshallinnon johtaja Vladimir Saldo vakuuttaa kaiken olevan hyvin Nova Kahovkan kaupungissa.

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Kahovkan padon tuhoutuminen on aiheuttanut massiivisen tulvan Hersonin alueella Dnepr-joen varrella. Venäjän joukot hallitsevat joen vasenta rantaa. Ukraina pitää hallussaan oikeanpuoleista rantaa.

– Nova Kahovkassa kaikki on hyvin, ihmiset hoitavat päivittäisiä asioitaan aivan kuten ennenkin, Saldo sanoo paikalliselle mediasivustolle kaupungin tulvivien katujen edustalla.

Muun muassa London School of Economics -yliopiston tutkija Max Fras on jakanut videon Twitterissä.

Saldon lausunnot eivät kuitenkaan vaikuta olevan kovin vakuuttavia. Videokuva näyttää, kuinka hänen takanaan olevat kadut ja aukio ovat nousevan veden vallassa ja täysin autioita.

Ukraina on syyttänyt padon räjähtämisestä Venäjää. Moskovan puolestaan syyttää Ukrainaa tapahtuneesta.

Vesimassojen kerrotaan jättäneen alleen ainakin 37 kaupunkia ja kylää. YK:n mukaan padon tuhoutumisesta seuraa erittäin vakavia seurauksia.

Padon tuhoutumisen sanotaan vaikuttavan arviolta 42 000 ihmiseen Dnepr-joen molemmin puolin.

Russia-appointed Kherson oblast governor Saldo, speaking right in front of the flooded streets of Novaya Kakhovka:

"Everything is fine in Novaya Kakhovka, people go about their daily business like any day" pic.twitter.com/oTZ8fxMY0O

— Max Fras (@maxfras) June 6, 2023