Padon tuhoamisella suuret seuraukset – vaikuttaa 42000 ihmiseen

Kahovkan padon tuhoutuminen on aiheuttanut massiivisen tulvan Hersonin alueella. Vesimassat ovat jättäneet alleen ainakin 37 kaupunkia ja kylää. YK:n mukaan padon tuhoutumisesta seuraa erittäin vakavia seurauksia.

Guardian-lehden mukaan padon tuhoutuminen vaikuttaa arviolta 42 000 ihmiseen Dnipro-joen molemmin puolin. Tulvien odotetaan kohoavan huippuunsa keskiviikon aikana. Tulvien aiheuttamien ongelmien lisäksi, Venäjä on lehden mukaan jatkanut tulitusta joen toiselta puolen. Tulvat eivät tiettävästi ole aiheuttaneet vielä uhreja, mutta ainakin 7 ihmistä on kateissa. Kokonaisuudessaan tulvien ennustetaan vaikuttavan jopa 80 asuinyhteisöön, kylään tai kaupunkiin.

– Seuraukset ovat vakavia ja kauaskantoisia tuhansille ihmisille Etelä-Ukrainassa etulinjan molemmin puolin. He menettävät koteja, ruokaa, puhdasta vettä sekä toimeentuloa, YK:n avustuspäällikkö Martin Griffith kertoo.

YK:n mukaan ainakin 16 000 ihmistä ovat jo menettäneet kotinsa. Pääsihteeri António Guterresin mukaan järjestöllä ei ole mahdollisuutta tutkia padon tuhoutumiseen johtaneita syitä itsenäisesti.

– Yksi asia on kuitenkin varmaa. Tämä on jälleen yksi tuhoisa seuraus Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan, Guterres kertoo.

YK on toimittanut ihmisille apua mahdollisimman nopeasti. Puhdasta juomavettä ja vedenpuhdistustabletteja. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu tulva-alueilta.

– Vetoan ensitilassa oikeudenmukaiseen rauhaan ja sen löytämiseen YK:n peruskirjan, kansainvälisen oikeuden ja yleiskokouksen päätöslauselmien mukaisesta, Guterres kertoo.

Sodan osapuolet syyttävät toisiaan padon tuhoamisesta. YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Csaba Kőrösi muistutti Twitterissä, että suunnitellut iskut, jotka aiheuttavat pitkäaikaista ja vakavaa tuhoa luonnolla, ovat sotarikoksia.

I stand in solidarity with the families and communities suffering from the major human-made ecological disaster in the Kherson region of Ukraine.

Intentional attacks to cause long-term and severe damage to the natural environment are war crimes.

— UN GA President (@UN_PGA) June 6, 2023