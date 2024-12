Venäjän mukaan Moldova valmistelee sodan aloittamista

Venäjän ulkomaantiedustelu SVR syyttää propagandalausunnossaan Moldovan presidentti Maia Sandun suunnittelevan sotilasoperaatiota Transnistriassa. SVR toteaa lisäksi, ”että kukaan ei voi taata, etteikö hän yrittäisi aloittaa sotaa”.

Venäjän tiedustelu väittää Sandun todenneen Moldovan valtiojohdon kokouksessa, että Transnistrian haltuun ottamiseksi ja Venäjän sotilaallisen läsnäolon päättämiseksi alueella on järjestettävä sotilasoperaatio.

Moskovan sotapropagandalinjaa seuraavaa lausuntoa on levitetty laajasti Venäjän valtion medioissa. SVR:n erikoisten väitteiden tueksi ei ole esitetty mitään todisteita. Puheiden taustalla on Moldovan orastava kaasukriisi. Ukrainan velvoite toimittaa venäläistä kaasua alueensa kautta loppuu ensi vuoden alussa. Tämän on arvioitu merkitsevän, että Transnistriasta loppuu kaasu.

Transnistria on Moldovan ja Ukrainan välisellä raja-alueella sijaitseva noin 200 kilometriä pitkä ja 20 kilometriä leveä kaistale. Alue on julistautunut Venäjän tuella yksipuolisesti itsenäiseksi Moldovasta. Venäjällä on alueella sotilaallinen läsnäolo. Transnistrian rajalta on lyhyt matka esimerkiksi Ukrainan Odessaan. Moskova on käyttänyt Transnistriaa jo pitkään Moldovan painostamiseen.

Alueen ulkopolitiikan asiantuntija, Oaklandin yliopiston apulaisprofessori Cristian Cantar toteaa X:n ketjussaan, että selkeästi täysin vailla totuuspohjaa olevat puheet sisältävät paljon Moskovan propagandan tyypillisiä elementtejä.

Erityisen huolestuttavana Cantar pitää sitä, että Moskova puhuu sotilasoperaatiosta. Asia liitetään SVR:n väitteissä

– Uhkailut sotilaallisella toiminnalla eivät todellakaan auta vähentämään jännitteitä, ja ne tulevat myös auttamaan [Moldovan] Venäjä-mielistä oppositiota jatkamaan sen painottamista, että riskejä voidaan vähentää vain lisäämällä yhteistyötä Venäjän kanssa.

Asiantuntijan mukaan vaikuttamishanke kohdistuu Moldovan vuoden 2025 parlamenttivaaleihin.

Russia's foreign intelligence service (SVR) has issued a concerning press release claiming that the Moldovan Pres. wants a "military operation" in Transnistria. This is obviously not true, but let's take a look at the press release, which includes many tropes of RU propaganda:…

