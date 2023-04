Venäjän ministerin puoliso viettää yhä hervotonta luksuselämää Ranskassa, pakotteet eivät paina

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin puoliso Svetlana Maniovitsh viettää kaikesta päätellen luksuselämää Ranskassa mieheensä kohdistuvien pakotteiden häiritsemättä ja siitä huolimatta, että länsimaiset mediat kertoivat jokin aika sitten kattavasti pariskunnan häkellyttävästä varallisuudesta ja ilmeisestä korruptiosta.

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik on jakanut Twitterissä alta löytyvää videomateriaalia Svetlana Maniovitshista juhlimassa ja shoppailemassa turkiksiin pukeutuneena Courchevelissa Ranskan Alpeilla.

Video on Pevtshikin mukaan kuvattu kolme viikkoa sitten.

– Hän on Euroopan sydämessä verhoutuneena timantteihinsa ja turkiksiinsa. Miten sotarikollisen vaimo sitten onnistui livahtamaan Ranskaan? Minäpä kerron, Pevtshik kirjoittaa.

– Tähän ei kuulunut juuri livahtamista. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, hänen sallitaan täysin avoimesti tulla EU-alueelle ja tallustella ees-taas Champs-Élyséesillä [kuuluisa ostos- ja ravintolakatu Pariisissa] tuhlaten rahoja, jotka hänen miehensä on tienannut pommittamalla asuinkortteileita, tappamalla lapsia ja mestaamalla sotilaita Ukrainassa, hän jatkaa.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä jutussa pariskunnan ökyelämästä, johon kuuluu huvijahteja, kalliita huvilalomia luksuskohteissa, ylettömiä juhlia Venäjän silmäätekevien kanssa sekä käsittämättömän arvokkaita asuntoja autoja, koruja ja muotivaatteita.

Korruptionvastustaja Maria Pevtshikin mukaan voisi kuvitella, että hyökkäyssota Ukrainassa olisi estänyt ”tätä roistojen ja sotarikollisten perhettä” viettämästä aikaa Euroopassa. Näin ei kuitenkaan ole.

FBK:n selvityksen mukaan Svetlana Maniovitsh pystyy yhä tuhlaamaan perheen rahoja Ranskassa kahden tempun ansiosta. Hänen kerrotaan hankkineen laittomasti Israelin passin ja lisäksi eronneen paperilla miehestään viime vuoden elokuussa.

– Pakotteet eivät siten kosketa häntä. Hän saa pitää pankkitilinsä, varansa ja shoppailulomansa siitä huolimatta, että jokainen hänen Hermesin ja Cartierin liikkeissä törsäämänsä euro on veren tahraama. Hän saa jopa pitää perheelleen Pariisista vuokraamansa asunnon, Pevtshik tilittää.

Venäläinen oppositioryhmä on tilanteeseen turhautunut. FBK on tehnyt asiasta useita virallisia valituksia. Ranskan tai EU:n viranomaiset eivät kuitenkaan Pevtshikin mukaan ole vastanneet niihin mitään. Hän pyytääkiin ranskalaisia vetoamaan poliitikkoihin ja mediaan.

