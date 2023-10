Venäjän ministeri lipsautti: Kaikki lennokkimme tulevat Kiinasta

Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov paljasti duuman budjetti- ja verovaliokunnan kokouksessa, että lähes kaikki Venäjän käytössä olevat lennokit ovat Kiinan toimittamia. Asiasta kertovat muun muassa Newsweek ja Kyiv Independent.

– Tällä hetkellä droonimme on enimmäkseen Kiinan kansantasavallasta. Olemme kiitollisia kumppaneilemme, mutta meidän on kehitettävä omaa resurssipohjaamme, ja siihen on varattu tarvittavat rahat, ministeri sanoi.

Siluanov kertoi duuman jäsenille, että Venäjä käyttää 60 miljardia ruplaa kotimaisen lennokkituotannon kasvattamiseen.

– Tehtävänä on, että vuoteen 2025 mennessä 41 prosentilla kaikista lennokeista on ”tehty Venäjällä” -merkintä.

Newsweek kertoo, että ministerin puheet antavat aiempaa selkeämmän kuvan Venäjä ja Kiinan kumppanuudesta Ukrainan sodassa. Ministerin lausunto on lisäksi suoraan ristiriidassa Kiinan aieman lupauksen kanssa olla antamatta Venäjälle sotilaallista apua.